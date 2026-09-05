Ce trebuie făcut dacă pisica a răcit. Greșeala pe care proprietarii de animale trebuie să o evite

Pisicile pot răci, însă nu pot lua răceala de la oameni. Animalele pot prezenta simptome asemănătoare celor întâlnite la oameni, precum strănutul, secrețiile nazale sau ochii umezi. În cazul felinelor, aceste manifestări sunt asociate cel mai adesea cu o infecție a tractului respirator superior, cunoscută sub denumirea de URI.

Există mai mulți agenți patogeni care pot provoca astfel de infecții la pisici, iar mulți dintre ei sunt foarte contagioși. Din fericire, în cele mai multe cazuri, răceala trece de la sine. Atunci când starea animalului se agravează, medicul veterinar poate interveni pentru ameliorarea simptomelor și tratarea eventualelor complicații, potrivit Daily Paws.

Răcelile la pisici sunt provocate cel mai frecvent de virusuri și, mai rar, de infecții bacteriene. De asemenea, peste o infecție virală se poate suprapune o infecție bacteriană secundară. Printre cei mai frecvenți agenți responsabili se numără calicivirusul și herpesvirusul felin, cunoscut și sub denumirea de rinotraheită.

Acești agenți patogeni se răspândesc de obicei prin aer, dar pot fi transmiși și prin apă. Pisicile se pot îmbolnăvi în urma contactului cu animale bolnave, în special în spații aglomerate precum adăposturile sau pensiunile pentru animale.

Nici pisicile care trăiesc exclusiv în interior nu sunt complet ferite. Ele pot intra indirect în contact cu virusuri sau bacterii prin intermediul altor pisici bolnave ori prin intermediul proprietarilor lor.

Riscul este mai mare și atunci când există o ventilație necorespunzătoare sau anumite boli sistemice. Afecțiuni precum boala renală, astmul și alergiile pot crește predispoziția pisicii la infecții respiratorii superioare.

În cazul pisicilor cu astm sau alergii, încălzirea cu aer forțat în timpul iernii poate accentua simptomele și poate favoriza apariția infecțiilor respiratorii superioare, în special dacă gurile de ventilație nu sunt întreținute corespunzător.

Unele virusuri pot rămâne în organismul pisicii pentru perioade lungi chiar și după dispariția bolii inițiale. Ele pot rămâne într-o stare latentă și se pot reactiva ulterior, atunci când animalul trece printr-o perioadă de stres sau se îmbolnăvește din nou. Herpesvirusul felin are în mod special această caracteristică.

Pisicile nu pot lua răceala de la oameni. Majoritatea covârșitoare a virusurilor sunt specifice unei anumite specii și nu pot supraviețui într-o gazdă diferită, amintește site-ul menționat.

Unele infecții bacteriene pot fi transmise între oameni și pisici, însă astfel de situații sunt rare. În același timp, oamenii nu pot lua o răceală de la pisici, deoarece virusurile care provoacă aceste infecții sunt, în general, specifice speciei și nu supraviețuiesc într-o gazdă diferită.

Vremea rece nu provoacă în mod direct răceala la pisici. Totuși, temperaturile scăzute pot slăbi sistemul imunitar al animalului dacă acesta nu are acces la un adăpost corespunzător și la o alimentație adecvată.

În aceste condiții, pisica poate deveni mai vulnerabilă la infecții. Pentru un animal sănătos, bine îngrijit și protejat corespunzător, vremea rece nu reprezintă, în sine, un risc de a face o astfel de infecție.

O pisică ce suferă de răceală sau de o infecție a tractului respirator superior poate prezenta mai multe simptome. Printre acestea se numără strănutul, congestia nazală sau simptome asemănătoare nasului înfundat, secrețiile nazale și ochii umezi.

Animalul își poate pierde pofta de mâncare, poate deveni letargic și poate avea febră. Alte semne sunt apariția ulcerelor, în special pe limbă, deshidratarea și mărirea ganglionilor limfatici.

În general, simptomele unei răceli la pisici pot dura una sau două săptămâni.

În cazul simptomelor ușoare, animalul poate fi ajutat să se simtă mai confortabil acasă. Este recomandat să aibă un loc cald pentru odihnă, iar ochii și nasul pot fi curățate cu o cârpă umedă.

Un umidificator poate ajuta căile respiratorii, iar încălzirea hranei poate intensifica aroma acesteia. Acest lucru este important deoarece congestia nazală poate diminua pofta de mâncare a pisicii.

Medicamentele împotriva răcelii nu trebuie administrate pisicii fără consultarea medicului veterinar. Pisicile metabolizează medicamentele diferit de oameni, iar numeroase substanțe care sunt sigure pentru oameni pot fi toxice pentru ele.

Acetaminofenul, cunoscut și sub denumirea de Tylenol, nu trebuie administrat pisicilor în nicio situație. Aspirina poate fi folosită în anumite cazuri, însă există un risc important de supradozare. Din acest motiv, doza trebuie stabilită de medicul veterinar în funcție de greutatea actuală a animalului.

Cele mai multe răceli feline dispar în timp, cu îngrijire și tratament de susținere. Dacă starea pisicii este suficient de gravă pentru a necesita medicamente, acestea trebuie prescrise de medicul veterinar și trebuie să fie destinate utilizării la pisici.

Dacă pisica strănută și are doar secreții nazale clare, dar în rest se comportă normal și pare să se simtă bine, consultul veterinar nu este neapărat necesar.

Există însă anumite semne care pot indica o problemă mai serioasă. Dificultățile de respirație reprezintă o urgență medicală. Consultul veterinar este recomandat și în cazul în care animalul tușește, prezintă secreții abundente sau purulente la nivelul nasului ori ochilor, nu mănâncă mai mult de o zi, are ulcerații pe limbă sau în gură ori prezintă letargie sau depresie.

Dacă pisica prezintă unul dintre aceste simptome sau o combinație a lor, este indicat să fie consultată de medicul veterinar.

Pisicile tinere, vârstnice, gestante sau cele care au un sistem imunitar compromis sunt mai predispuse să întâmpine dificultăți în eliminarea unei răceli. Pentru acestea, poate fi recomandat consultul veterinar chiar și atunci când simptomele sunt ușoare.

În majoritatea cazurilor, medicul veterinar tratează simptomele răcelii. Pentru identificarea exactă a cauzei bolii poate fi efectuat un test pentru infecțiile tractului respirator superior, prin recoltarea și analizarea unei probe.

Nu există un tratament curativ pentru majoritatea răcelilor feline, însă medicul veterinar poate prescrie medicamente pentru ameliorarea simptomelor și pentru tratarea infecțiilor bacteriene secundare.

În funcție de situație, tratamentul poate include unguente oftalmice pentru calmarea ochilor, antibiotice atunci când există suspiciunea unei infecții bacteriene sau medicamente antivirale în cazul infecțiilor virale severe.

În cazurile mai grave, pisica poate avea nevoie de administrarea de lichide pentru îmbunătățirea hidratării, de oxigen suplimentar sau chiar de o sondă de alimentație, dacă nu se poate hrăni singură.

Vaccinarea este una dintre metodele importante de prevenție și trebuie realizată conform recomandărilor medicului veterinar. Vaccinul RCP, cunoscut și sub denumirile FVRCP sau vaccin împotriva panleucopeniei feline, stimulează imunitatea împotriva calicivirusului și rinotraheitei provocate de herpesvirusul felin. Unele dintre aceste vaccinuri includ și protecție împotriva chlamydiei.

Vaccinarea nu elimină în toate cazurile posibilitatea ca pisica să contracteze aceste boli. Totuși, animalele vaccinate împotriva acestor agenți patogeni vor avea, în unele situații, simptome mai ușoare și se vor recupera mai rapid.

Este important ca pisica să fie ținută departe de animalele infectate și de cele al căror istoric medical nu este cunoscut. O variantă este menținerea permanentă a animalului în interior. Dacă pisica este lăsată afară, accesul poate fi limitat la un spațiu închis și securizat, precum un catio, sau poate fi permis doar folosind lesă și ham.

De asemenea, spațiul în care trăiesc pisicile trebuie menținut curat și trebuie asigurată o ventilație adecvată. O alimentație echilibrată contribuie, la rândul ei, la susținerea sistemului imunitar și a stării generale de sănătate a pisicii.