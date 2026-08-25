Proprietarii de câini pot scăpa de o cheltuială importantă. Sterilizarea și microciparea se fac gratuit. Unde trebuie faceți programare

Proprietarii de câini din județul Ilfov vor putea beneficia în luna septembrie de noi campanii gratuite de sterilizare și microcipare. Acțiunile sunt organizate în Clinceni și Ciorogârla, iar pentru participare este necesară programarea prealabilă. Proprietarii trebuie să țină cont și de obligațiile legale privind sterilizarea și identificarea prin microcip a câinilor de rasă comună.

Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov continuă în septembrie campaniile destinate câinilor cu proprietar.

Potrivit programului anunțat, acțiunile vor fi organizate în două localități din județ. La Clinceni, sterilizările sunt programate pentru 7 și 11 septembrie.

La Ciorogârla, campania se va desfășura pe o perioadă mai lungă, între 7 și 25 septembrie.

Proprietarii care vor să beneficieze de serviciile gratuite trebuie să facă o programare la numărul de telefon 0751.235.009.

Campaniile de acest tip au fost organizate și în lunile precedente în mai multe localități din Ilfov. O altă acțiune este programată la Clinceni pe 28 august.

Pentru proprietari, campaniile reprezintă și o posibilitate de a îndeplini gratuit obligațiile prevăzute de legislație.

Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii, iar nerespectarea prevederilor poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Direcția de Protecție a Animalelor efectuează și controale la gospodării pentru a verifica dacă animalele ținute în curți sunt sterilizate și microcipate.

În ceea ce privește sterilizarea, femelele trebuie să aibă cel puțin șase luni, iar masculii minimum 10 luni. Înaintea intervenției, câinii nu trebuie hrăniți.

Campanii gratuite sunt organizate și pentru proprietarii de câini din Capitală. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București desfășoară acțiuni de sterilizare și microcipare pentru câinii de rasă comună cu deținător.

Pentru aceste campanii, programările se fac la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Microciparea și înregistrarea câinelui în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS) permit identificarea animalului și a proprietarului, inclusiv în situația în care câinele se pierde.

ASPA organizează periodic și târguri de adopții în București. După evenimentul desfășurat pe 22 august, următorul târg este programat pentru 5 septembrie.