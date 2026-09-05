Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate. Traficul revine la normal înainte de începerea școlii

Restricțiile de circulație instituite la începutul verii în zona Piața Unirii – Bulevardul Dimitrie Cantemir – restaurant Horoscop vor fi ridicate înainte de începerea noului an școlar. Măsura marchează o nouă etapă a lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii și vine după ce, la sfârșitul lunii august, a fost redeschis un prim tronson important care traversează piața.

Primăria Sectorului 4 anunță că lucrările au avansat suficient pentru ca restricțiile de circulație din zona Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop să fie eliminate conform calendarului stabilit.

Traficul va putea astfel reveni la configurația obișnuită înainte de începerea noului an școlar, perioadă în care numărul mașinilor de pe străzile Capitalei crește semnificativ.

Data exactă și modul în care vor fi ridicate restricțiile urmează să fie prezentate duminică de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință de presă.

Ridicarea restricțiilor era anunțată încă din 24 august, când edilul spunea că lucrările din etapa a patra, desfășurate în zona restaurantului Horoscop, ar trebui finalizate până la începutul anului școlar.

Eliminarea ultimelor restricții vine după o primă modificare importantă a circulației în centrul Bucureștiului.

Pe 25 august a fost redeschis traficul pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, continuă pe Splaiul Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Redeschiderea s-a produs mai devreme decât fusese estimat inițial.

Înainte de reluarea circulației, constructorii au refăcut partea carosabilă și trotuarele și au realizat noile marcaje rutiere.

Potrivit administrației locale, redeschiderea acestui traseu a avut rolul de a degreva intersecția din zona Planșeului Unirii și de a fluidiza traficul prin centrul Capitalei.

Ridicarea restricțiilor rămase în zona Cantemir – Horoscop ar urma să completeze această etapă și să permită revenirea la configurația normală de trafic.

În timp ce restricțiile de la suprafață sunt eliminate, lucrările vor continua în interiorul șantierului.

Vechea structură a Planșeului Unirii, construită în urmă cu aproape 100 de ani și ajunsă într-o stare avansată de degradare, a fost demolată în totalitate și este înlocuită cu una nouă.

La ultima prezentare detaliată a stadiului proiectului, Primăria Sectorului 4 anunța că au fost executați toți piloții necesari noii structuri. Peste 75% dintre grinzile de coronament și radier erau realizate.

Dintre cele 19 tronsoane ale noului planșeu, 15 erau deja finalizate, iar opt fuseseră post-tensionate. Lucrările realizate reprezentau aproximativ 70% din lungimea totală a noii structuri.

Constructorii urmăresc ca până la sfârșitul anului 2026 să fie finalizată întreaga placă de beton a noului Planșeu Unirii.

Lucrările vor continua, așadar, chiar dacă restricțiile de circulație de la suprafață sunt ridicate.

Următoarea etapă importantă este programată pentru începutul anului 2027. Atunci ar urma să înceapă refacerea parcului din Piața Unirii, inclusiv a aleilor și spațiilor verzi.

În paralel, constructorii lucrează și la infrastructura pentru tranzitarea apelor Dâmboviței. În zona celor patru sifoane au fost îndepărtate peste 1.000 de tone de deșeuri și aluviuni acumulate în timp. Sunt montate și două conducte de mari dimensiuni care vor putea funcționa ca un sistem de bypass atunci când Dâmbovița are debite ridicate.

Astfel, eliminarea restricțiilor nu înseamnă finalizarea proiectului, ci mutarea unei părți importante a lucrărilor în interiorul șantierului, astfel încât circulația din centrul Capitalei să poată reveni la normal înainte de începutul școlii.