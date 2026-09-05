Dragoș Pîslaru: PNRR nu a „distrus” România. A finanțat modernizarea ei

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu a „distrus” România, ci a finanțat modernizarea țării, susține ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta a prezentat investițiile și reformele realizate prin PNRR în domeniile coordonate de cele două ministere pe care le conduce și a criticat politicienii pe care îi consideră responsabili pentru blocarea reformei salarizării în sectorul public.

Dragoș Pîslaru a prezentat sâmbătă o serie de rezultate ale programelor finanțate prin PNRR și gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit acestuia, 71.000 de gospodării au primit panouri solare și/sau sisteme de stocare a energiei. Peste 50.000 dintre acestea aparțin unor persoane vulnerabile.

Alte 14.000 de locuințe ale populației vulnerabile au fost renovate energetic și dotate cu panouri solare. Pentru cele două investiții din domeniul energiei au fost decontate în total 5,36 miliarde de lei.

„Jos PNRR-ul! Iată ce am pățit «din cauza» lui”, și-a început ironic ministrul prezentarea rezultatelor.

Fondurile din PNRR au fost utilizate și pentru intervenții asupra patrimoniului. Pîslaru susține că 220 de obiective au fost restaurate, consolidate sau modernizate. Printre acestea se află biserici de lemn, mănăstiri, cetăți, castele, conace și sate cu arhitectură tradițională.

În același timp, cinci muzee și memoriale au fost construite sau restaurate.

„Pentru ca memoria unor momente importante din istoria României să nu rămână doar în cărți”, a explicat ministrul.

Pîslaru a prezentat și rezultatele proiectelor derulate în domeniul muncii și protecției sociale.

Potrivit ministrului, serviciile din acest sector au fost digitalizate prin introducerea unor sisteme informatice funcționale la Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Activitatea Casei Naționale de Pensii Publice a fost, de asemenea, digitalizată integral. Sistemul informatic a fost finalizat, fiind realizate integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme.

În cadrul măsurilor finanțate prin PNRR, 4.000 de persoane cu dizabilități au fost dezinstituționalizate.

O altă componentă importantă a investițiilor prezentate de Pîslaru vizează serviciile sociale.

Au fost finanțate 124 de centre de zi pentru prevenirea separării copiilor de familie, acestea fiind destinate unui număr de 8.960 de beneficiari.

Alte 28 de centre de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități au fost dezvoltate pentru 2.520 de beneficiari.

În plus, au fost create 41 de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele vârstnice, de care ar urma să beneficieze 3.075 de persoane.

În total, cele trei categorii însumează 193 de centre și peste 14.500 de beneficiari.

Ministrul interimar susține că, la nivelul celor două ministere pe care le-a coordonat, țintele și jaloanele asumate prin PNRR au fost îndeplinite integral.

El a mulțumit echipelor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii pentru activitatea desfășurată, dar a revenit și asupra reformei salarizării în sectorul public, care nu a putut fi finalizată.

„Faptul că această reformă nu a putut fi închisă este rezultatul iresponsabilității unor politicieni ale căror interese sunt, din păcate, departe de interesul public și de nevoia de a corecta inechitățile din sistemul de salarizare”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul susține că reformele trebuie privite din perspectiva efectelor pe termen lung asupra funcționării statului.

„Reformele nu se fac pentru interese de moment, ele se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient și mai aproape de oameni”, a afirmat acesta.

Mesajul său s-a încheiat cu o replică la criticile adresate programului: „PNRR nu a «distrus» România. A finanțat modernizarea ei”.