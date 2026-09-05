Alzheimer ar putea fi oprit înainte să afecteze memoria. Un nou medicament intră în testare

Persoane sănătoase, fără pierderi de memorie, dar considerate cu risc crescut de a dezvolta Alzheimer vor primi un medicament experimental în cadrul unui amplu studiu clinic internațional. Cercetătorii vor să afle dacă boala poate fi oprită înainte ca primele simptome de demență să devină vizibile.

Studiul clinic de fază III, denumit PrevenTRON, va include aproximativ 1.600 de persoane cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani din mai multe țări.

Primii participanți europeni vor începe luni procesul de evaluare în Marea Britanie, prin Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust.

Persoanele interesate vor fi testate mai întâi pentru a se confirma că nu prezintă probleme de memorie. Ulterior, acestora le va fi făcut un test de sânge pentru măsurarea nivelului p-tau217, un biomarker asociat cu declinul cognitiv și dezvoltarea bolii Alzheimer.

Cercetări anterioare au arătat că persoanele cu cele mai ridicate niveluri de p-tau217 ar avea un risc estimat de 78% de a dezvolta tulburări cognitive în următorii zece ani.

Testele de sânge care măsoară acest biomarker au demonstrat, de asemenea, că pot identifica boala Alzheimer cu o precizie de până la 95%, transmite The Guardian.

Persoanele care prezintă niveluri ridicate de p-tau217 și îndeplinesc celelalte criterii ale studiului vor putea intra în etapa în care este testat trontinemab.

Medicamentul experimental a fost dezvoltat de compania farmaceutică elvețiană Roche și acționează asupra plăcilor de amiloid. Aceste acumulări de proteine toxice apar în creier și contribuie la încetinirea și, în cele din urmă, moartea celulelor cerebrale.

Miza studiului este diferită de cea a multor cercetări anterioare. În loc să trateze boala după apariția problemelor cognitive, oamenii de știință încearcă să intervină înainte ca pacientul să manifeste simptome.

„Timp de decenii, cercetarea s-a concentrat asupra tratării bolii Alzheimer după apariția simptomelor. PrevenTRON abordează o întrebare diferită: putem interveni mai devreme, înainte de apariția simptomelor?”, a explicat profesorul Ramin Nilforooshan, psihiatru consultant și investigator principal al studiului.

Rezultatele cercetărilor preliminare asupra trontinemab au atras atenția datorită capacității medicamentului de a elimina plăcile de amiloid din creier.

Într-un studiu anterior, acestea au fost eliminate la nouă din zece persoane cu Alzheimer în stadiu incipient sau cu tulburări cognitive ușoare, în decurs de 28 de săptămâni.

Practic, tratamentul a reușit să înlăture una dintre caracteristicile importante ale bolii Alzheimer.

Rezultatele nu demonstrează însă că administrarea medicamentului unor persoane fără simptome va preveni apariția demenței. Tocmai această întrebare urmează să fie investigată prin PrevenTRON.

Ramin Nilforooshan a avertizat că tratamentul se află încă într-o etapă experimentală.

„Nu spun că acest studiu este magic. Este un medicament experimental. Trebuie să așteptăm și să vedem: va funcționa sau nu?”, a spus acesta.

Cel puțin 15 spitale și clinici din Marea Britanie ar urma să participe la studiu până la sfârșitul anului.

Participanții eligibili vor fi repartizați aleatoriu în două grupuri. Unii vor primi trontinemab, iar ceilalți placebo. Cercetătorii îi vor monitoriza apoi pentru a observa dacă și cât de repede apar semne ale demenței.

Studiul este conceput să se desfășoare pe o perioadă de patru până la șase ani, ceea ce va permite compararea evoluției celor două grupuri.

Miza intervenției timpurii este legată și de modul în care evoluează Alzheimer. Modificările produse de boală în creier ar putea începe cu până la zece ani înainte ca o persoană să ajungă să solicite tratament pentru problemele de memorie.

Alzheimer afectează aproximativ una din 14 persoane cu vârsta de peste 65 de ani și una din șase persoane trecute de 80 de ani.