Percheziții la balastiere din Arad și Bihor. Polițiștii au deschis dosar penal pentru evaziune fiscală

Polițiștii din Arad au deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală în cazul unei societăți comerciale și al administratorului acesteia, după ce firma ar fi desfășurat activități miniere fără permis sau licență de concesiune. Anchetatorii susțin că agregatele minerale extrase dintr-o balastieră ar fi fost apoi comercializate fără emiterea de bonuri fiscale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au documentat activitatea unui administrator al unei societăți comerciale din județul Bihor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, faptele cercetate s-ar fi desfășurat în perioada 2022-2025.

„Din cercetări, a reieșit că, în perioada 2022-2025, societatea în cauză ar fi efectuat activități miniere, fără permis sau licență de concesiune, într-o balastieră din zona Feldioara”, precizează polițiștii.

Anchetatorii verifică astfel activități care s-ar fi desfășurat pe parcursul a aproximativ patru ani.

Cercetările vizează și modul în care ar fi fost comercializate materialele obținute din balastieră.

Conform informațiilor transmise de IPJ Arad, agregatele minerale, respectiv balast și sort, ar fi fost vândute fără emiterea documentelor fiscale prevăzute în astfel de situații.

În cadrul aceleiași rezoluții infracționale, din balastieră s-ar fi comercializat agregate minerale (balast și sort), fără emiterea de bonuri fiscale, arată sursa citată.

Dosarul penal a fost întocmit pentru evaziune fiscală.

Ancheta a dus, pe 4 septembrie 2026, la o serie de percheziții desfășurate în două județe.

Polițiștii au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară în Arad și Bihor. Acțiunile au vizat sediile unor societăți comerciale, alte balastiere, dar și locuințele unor persoane considerate de interes pentru anchetă.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe înscrisuri despre care consideră că au valoare probatorie. Documentele urmează să fie analizate pentru stabilirea activității desfășurate și documentarea presupuselor fapte.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.