Operaţiunea Jupiter: Au loc peste 100 de percheziţii în opt judeţe din țară, într-un caz de evaziune fiscală

Operațiunea Jupiter. Pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniul fabricării și comercializării instrumentelor muzicale, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș au desfășurat, la 10 iunie 2026, o amplă acțiune în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Sub coordonarea procurorilor, au fost efectuate 113 percheziții în opt județe și puse în executare mandate de aducere.

Operațiunea Jupiter. La data de 10 iunie 2026, în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, pun în aplicare 113 mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunea se desfășoară în mai multe județe ale țării, respectiv Mureș, unde sunt efectuate 102 percheziții, Harghita și Bistrița-Năsăud, cu câte trei percheziții fiecare, precum și în județele Neamț, Suceava, Sibiu, Maramureș și Vrancea, unde este pus în aplicare câte un mandat. Activitățile au loc în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de evaziune fiscală în domeniul fabricării și comercializării de instrumente muzicale.

În aceeași cauză urmează să fie puse în executare și 10 mandate de aducere. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat va fi stabilit după administrarea probatoriului și finalizarea verificărilor aflate în desfășurare.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice, precum și al inspectoratelor de poliție județene din Sibiu, Harghita, Bistrița-Năsăud, Cluj, Brașov, Hunedoara, Neamț, Suceava, Maramureș, Vrancea și Buzău. De asemenea, la acțiune participă polițiști și jandarmi din mai multe localități, precum și specialiști ai Gărzii Forestiere.

De altfel, Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea (8) și în localitatea Alparea (1), la imobilele deținute sau folosite de doi bărbați și șase femei. Din cercetări a reieșit că persoanele ar fi fost implicate în activități ilicite din sfera contrabandei cu țigarete, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu peste 200.000 de lei. Bilanțul capturii în urma perchezițiilor:

161.540 de țigarete (8.077 de pachete) nemarcate sau nemarcate legal;

73.084 de lei, 14.700 de euro și 50 de USD (sume indisponibilizate);

5 terminale mobile și diverse înscrisuri.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru documentarea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, al polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor.