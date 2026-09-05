Air Force One primit cadou de la Qatar intră din nou la modernizare. Lucrările de securitate vor dura două luni

SURSA FOTO: whitehouse.gov/ Donald Trump se gândește să iasă din NATO

Avionul de lux oferit Statelor Unite de familia regală din Qatar și folosit ca Air Force One va intra în octombrie într-un nou proces de modernizare, a anunțat președintele american Donald Trump. Lucrările pentru consolidarea securității aeronavei vor dura aproximativ 60 de zile, de două ori mai mult decât estimase anterior liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a anunțat vineri că aeronava va fi trimisă pentru modernizare în octombrie, iar lucrările sunt estimate să dureze aproximativ două luni.

„Va dura aproximativ 60 de zile şi va fi trimis în octombrie pentru a fi modernizat”, a declarat președintele american.

Estimarea este mai mare decât cea prezentată în luna iulie, când Trump spunea că intervențiile ar urma să dureze aproximativ o lună.

Casa Albă nu a oferit informații suplimentare despre natura modificărilor care vor fi realizate.

Un înalt oficial american a declarat însă că mijloacele de transport folosite de președinte sunt „sigure și fiabile” și că acestea „evoluează constant” atunci când situația o impune.

„Este cel mai bun avion prezidențial construit vreodată”, a afirmat oficialul.

Decizia de consolidare a securității vine după un incident produs în luna iulie, în timpul summitului NATO din Turcia.

Donald Trump și-a schimbat în ultimul moment aeronava cu care urma să părăsească summitul. Ulterior s-a aflat că președintele american s-a îmbarcat în secret într-un al treilea avion, pe fondul unor amenințări iraniene.

Incidentul a readus în atenție nivelul de securitate al aeronavei primite din Qatar, care intrase în serviciu cu puțin timp înainte.

Avionul fusese reamenajat de Forțele Aeriene ale SUA, iar zborul său inaugural a avut loc la 1 iulie.

Oficialii americani au recunoscut anterior că intrarea rapidă în serviciu a aeronavei a presupus anumite compromisuri, în special în ceea ce privește amenajarea interioară.

Aceștia au insistat însă că nu au fost făcute concesii care să afecteze elementele esențiale ale aeronavei.

Potrivit explicațiilor oferite anterior, „nu s-au asumat riscuri în ceea ce privește siguranța, securitatea sau comunicațiile”.

Noile lucrări anunțate de Trump vor urmări consolidarea suplimentară a securității avionului, fără ca administrația americană să dezvăluie ce sisteme vor fi modificate sau adăugate.

Aeronava de lux a fost donată anul trecut de familia regală din Qatar, după ce Donald Trump s-a plâns de starea celor două avioane Air Force One aflate în serviciu din 1990.

Cadoul este evaluat la câteva sute de milioane de dolari.

Acceptarea sa a provocat însă o controversă în Statele Unite și a ridicat întrebări de natură etică și constituțională privind cadourile pe care un președinte american le poate primi din străinătate.

Aeronava din Qatar reprezintă, în același timp, o soluție temporară. Statele Unite așteaptă livrarea a două noi avioane Boeing destinate transportului prezidențial, însă programul a fost afectat de mai multe întârzieri.

Donald Trump urmează să călătorească săptămâna viitoare în Irlanda. Președintele american va face o scurtă vizită la Dublin, după care se va deplasa la terenul de golf al familiei sale din Doonbeg, pe coasta de vest a țării.