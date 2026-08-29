Iranul pune condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. SUA trebuie să facă „pași concreți”

Iranul pregătește o listă de condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transportul mondial de petrol și gaze. Teheranul transmite că reluarea normală a traficului depinde de măsurile pe care Statele Unite sunt dispuse să le adopte, în timp ce Qatarul, Omanul și Pakistanul își intensifică eforturile diplomatice pentru reluarea dialogului dintre cele două părți.

Teheranul este dispus să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, însă condiționează această decizie de acțiuni concrete din partea Statelor Unite.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a anunțat că autoritățile iraniene lucrează la lista cerințelor care ar trebui îndeplinite pentru normalizarea situației.

Declarațiile apar într-un moment în care eforturile diplomatice din regiune s-au intensificat. Premierul și ministrul de Externe al Qatarului s-a deplasat la Teheran, unde a discutat cu oficialii iranieni inclusiv despre situația Strâmtorii Ormuz și despre posibilitatea reluării dialogului dintre Iran și Statele Unite.

Mediatorii internaționali au solicitat Iranului să precizeze condițiile în care ar accepta redeschiderea strâmtorii. Printre cerințele menționate de Teheran se află și încheierea războiului din regiune.

Iranul avertizează că simpla reluare a discuțiilor diplomatice nu va conduce automat la normalizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Washingtonul ar trebui, în viziunea Teheranului, să adopte mai întâi măsuri practice pentru îndeplinirea condițiilor formulate de partea iraniană.

Printre solicitările avansate anterior de Iran s-au numărat eliminarea sancțiunilor economice, ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene și acordarea unor despăgubiri. Nu este clar în acest moment dacă lista finală pregătită de Teheran va conține toate aceste cerințe sau dacă unele dintre ele vor fi modificate în urma negocierilor diplomatice.

În paralel, Iranul și Omanul au discutat despre crearea unui posibil coridor pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Conform variantei prezentate de oficialii iranieni, o parte a traseului s-ar afla în apele teritoriale ale Omanului, iar cealaltă parte în apele iraniene.

Navele ar putea utiliza un canal central special desemnat pentru tranzit, însă punerea în aplicare a mecanismului ar depinde, potrivit Teheranului, de îndeplinirea condițiilor impuse Statelor Unite.

Detaliile privind funcționarea unui asemenea coridor maritim sunt în continuare negociate.

Washingtonul prezintă însă o perspectivă diferită asupra situației din zonă. Casa Albă susține că Strâmtoarea Ormuz a fost deminată și că ruta este sigură pentru tranzit.

Administrația americană afirmă, totodată, că în prezent nu există negocieri cu Iranul și că nu sunt programate discuții între cele două părți.

Comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat, la rândul său, că forțele americane au eliminat minele marine amplasate anterior pe rutele internaționale de navigație.

În pofida acestor declarații, traficul comercial prin zonă se menține mult sub nivelurile înregistrate înaintea războiului. Datele maritime indică o creștere recentă a numărului de tranzite, fără ca activitatea comercială să fi revenit însă la situația normală.

Gardienii Revoluției Islamice au transmis, în paralel cu discuțiile diplomatice, că Iranul continuă să dețină „controlul decisiv” asupra Strâmtorii Ormuz.

IRGC îi acuză pe oficialii americani că prezintă o imagine diferită asupra situației din regiune pentru a influența evoluția prețurilor energiei.

Astfel, cele două părți transmit mesaje contradictorii. Statele Unite susțin că ruta internațională este deschisă și sigură, în timp ce Iranul leagă revenirea la un trafic comercial normal de îndeplinirea unor condiții politice și economice.

Miza este una majoră pentru piețele internaționale. Înainte de izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial, ceea ce transformă orice perturbare a navigației într-un risc important pentru aprovizionarea globală cu energie.

Eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții sunt conduse în principal de Qatar, Oman și Pakistan. Cele trei state încearcă să creeze condițiile pentru reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran și pentru ajungerea la o înțelegere privind încetarea războiului și normalizarea traficului maritim.

În cadrul vizitei efectuate la Teheran, premierul Qatarului a insistat asupra necesității respectării libertății de navigație și asupra găsirii unei soluții prin mijloace diplomatice.

Pentru moment, traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu a revenit la nivelul normal. Iranul își pregătește lista de condiții și susține că următorul pas trebuie făcut de Statele Unite.