Aproape 7 milioane de zboruri comerciale în UE. Traficul aerian a revenit aproape de nivelul de dinaintea pandemiei

Traficul aerian comercial din Uniunea Europeană a continuat să crească în 2025 și s-a apropiat de nivelurile înregistrate înaintea pandemiei. Potrivit datelor Eurostat, în statele membre au fost consemnate 6,9 milioane de zboruri comerciale, cu 3,8% mai multe decât în 2024. Amsterdam Schiphol a fost aeroportul cu cea mai intensă activitate, înaintea Paris-Charles de Gaulle și Frankfurt/Main.

În 2025, în Uniunea Europeană au fost înregistrate 6,9 milioane de zboruri comerciale, comparativ cu 6,7 milioane în anul precedent. Creșterea anuală a fost de 3,8%.

Datele arată că revenirea transportului aerian, începută după perioada pandemiei, a continuat. Numărul zborurilor comerciale a crescut în fiecare an începând din 2021.

Astfel, în 2025, traficul a ajuns foarte aproape de nivelul din 2019, ultimul an înaintea pandemiei, când în UE fuseseră înregistrate aproximativ 7 milioane de zboruri comerciale.

Zborurile comerciale neregulate, categorie care include cursele charter și alte zboruri speciale, au reprezentat 8,5% din numărul total de zboruri efectuate în UE în 2025.

Activitatea aeriană a atins cele mai ridicate niveluri în lunile de vară.

În iunie au fost consemnate 648.707 zboruri comerciale, în iulie numărul acestora a urcat la 690.855, iar în august s-au înregistrat 693.046 de zboruri.

Tot în sezonul estival au fost observate ponderi ridicate ale curselor neregulate. Acestea au reprezentat 11,2% din total în iunie, 12,3% în iulie și 11,4% în august.

Clasamentul aeroporturilor din Uniunea Europeană este condus de Amsterdam Schiphol. Aeroportul din Olanda a înregistrat aproximativ 488.000 de zboruri comerciale, regulate și neregulate, pe parcursul anului 2025.

Pe poziția a doua s-a situat Paris-Charles de Gaulle, cu 476.000 de zboruri, iar podiumul a fost completat de aeroportul Frankfurt/Main, cu aproximativ 457.000 de curse.

Diferența dintre primele două aeroporturi a fost astfel de numai aproximativ 12.000 de zboruri pe parcursul întregului an.

Eurostat a analizat și ponderea zborurilor neregulate în cazul celor zece aeroporturi din UE cu cel mai mare număr de curse comerciale.

Dintre acestea, aeroportul Atena/Eleftherios Venizelos a înregistrat cea mai mare pondere a zborurilor neregulate, de 5,2%.

A urmat Adolfo Suárez Madrid-Barajas, unde această categorie a reprezentat 4,8% din total, în timp ce aeroportul Copenhaga/Kastrup a avut o pondere de 4,1%.

Datele pentru 2025 confirmă astfel apropierea traficului aerian comercial din Uniunea Europeană de volumul înregistrat înaintea pandemiei, după creșterile succesive consemnate începând din 2021.