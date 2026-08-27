Un nou medicament pentru cancerul pancreatic a primit aprobarea. Tratamentul a dublat rata de supraviețuire în studiile clinice

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat medicamentul dezvoltat de compania Revolution Medicines pentru tratarea cancerului pancreatic metastatic. Decizia vine după ce tratamentul a demonstrat în cadrul unui studiu de amploare că poate dubla rata de supraviețuire a pacienților cu boală avansată și poate îmbunătăți calitatea vieții acestora.

Medicamentul este o pastilă administrată o dată pe zi și va fi comercializat în Statele Unite sub denumirea Rasonque. Acesta este destinat pacienților cu cancer pancreatic metastatic care au urmat anterior un tratament sau care nu pot primi chimioterapie combinată.

Rasonque este conceput pentru a bloca mai multe forme ale proteinei RAS, care contribuie la dezvoltarea tumorilor în numeroase cazuri de cancer pancreatic. Medicamentul este deja disponibil în SUA, la un preț de 39.800 de dolari pentru o cantitate suficientă pentru 30 de zile. Revolution Medicines a anunțat că va pune la dispoziție și programe de asistență pentru pacienți, conform Reuters.

Rezultatele studiului au fost anunțate de Revolution în aprilie și au generat o cerere foarte mare pentru tratament. FDA a acordat rapid acces timpuriu la medicament prin programul de utilizare compasională.

Acest program permite pacienților cu boli grave sau care le pun viața în pericol să primească tratamente experimentale în afara studiilor clinice, înainte ca acestea să fie autorizate oficial de autoritatea de reglementare.

Unii dintre pacienții care au primit acces timpuriu la Rasonque au raportat deja o reducere a efectelor neplăcute asociate chimioterapiei.

Barbara Andes, în vârstă de 88 de ani, din Fullerton, California, a început să ia medicamentul în luna iulie, după un an de chimioterapie. Potrivit relatării sale, tratamentul i-a permis să revină la activitățile obișnuite și a provocat mult mai puțină greață și oboseală.

Rasonque a fost inclus în noul proces de evaluare accelerată al FDA. Acesta are ca obiectiv reducerea duratei procedurii de autorizare la doar una sau două luni, comparativ cu perioada obișnuită de 10-12 luni.

Pentru Revolution Medicines, aprobarea reprezintă rezultatul a peste un deceniu de cercetări dedicate cancerului pancreatic, în special formelor determinate de proteina RAS.

Investitorii au urmărit îndeaproape evoluția companiei, mizând pe potențialul Rasonque de a deveni o nouă opțiune importantă de tratament. Acțiunile Revolution Medicines au crescut cu 166% de la începutul anului.

Aprobarea medicamentului era în mare parte anticipată de piață, astfel că, după anunț, acțiunile companiei au rămas relativ stabile, la 211,70 dolari.

Analiștii RBC Capital Markets estimează că procesul rapid de aprobare și faptul că peste 2.000 de pacienți sunt deja înscriși în Programul de Acces Extins ar putea contribui la obținerea unor venituri de aproximativ 28 de milioane de dolari pe piața americană a cancerului pancreatic în trimestrul al treilea.

Pentru trimestrul al patrulea, vânzările ar putea ajunge la 148 de milioane de dolari. Pe termen mai lung, analiștii estimează că medicamentul ar putea genera vânzări globale anuale de aproximativ 11,5 miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor American Cancer Society, aproximativ 67.350 de persoane urmează să fie diagnosticate cu cancer pancreatic în Statele Unite în acest an.

Specialiștii în oncologie consideră că Rasonque ar putea schimba modul în care este tratat cancerul pancreatic, o boală care s-a dovedit până acum extrem de dificil de controlat.

Rachna Shroff, șefa departamentului de hematologie și oncologie de la University of Arizona Cancer Center, consideră că rezultatele obținute reprezintă doar începutul în ceea ce privește utilizarea unor tratamente care țintesc calea RAS în cancerul pancreatic.

Unul dintre aspectele importante ale studiului este că pacienții nu doar au trăit mai mult, ci au avut și o calitate mai bună a vieții. De asemenea, pacienții au continuat tratamentul cu Rasonque pentru o perioadă mai lungă decât în cazul chimioterapiei.

Peter Hosein, director asociat pentru cercetare clinică la Pancreatic Cancer Research Institute din cadrul Sylvester Comprehensive Cancer Center, consideră că rezultatele reprezintă o schimbare de paradigmă.

Cercetătorii încearcă de zeci de ani să obțină progrese în inhibarea proteinei RAS, iar rezultatele actuale sunt prezentate drept o reușită obținută după o perioadă îndelungată de cercetare și perseverență.