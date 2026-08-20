O mare victorie pentru bolnavii de cancer. Vaccinul personalizat a redus riscul de recidivă și de metastaze în melanom

Moderna și Merck au anunțat miercuri rezultate pozitive pentru un vaccin personalizat destinat pacienților cu melanom operat. Terapia a redus riscul de recidivă și de apariție a metastazelor în cadrul unui studiu internațional de fază 3, desfășurat pe 1.137 de persoane. Este prima cercetare ajunsă în această etapă care confirmă eficacitatea unei terapii oncologice personalizate bazate pe ARN mesager și neoantigene. Companiile nu au publicat încă procentele exacte obținute în noul studiu.

Cancerul este abordat printr-un mecanism adaptat caracteristicilor genetice ale tumorii fiecărui pacient în cadrul terapiei experimentale dezvoltate de Moderna și Merck, companie cunoscută sub numele MSD în afara Statelor Unite și Canadei. Tratamentul poartă denumirea intismeran autogene și se deosebește fundamental de vaccinurile administrate persoanelor sănătoase pentru prevenirea unei boli.

Vaccinul nu împiedică apariția melanomului, ci este administrat după diagnosticarea și îndepărtarea chirurgicală a tumorii. Pentru fabricarea lui, medicii recoltează o mostră din țesutul tumoral și analizează mutațiile identificate.

Pe baza acestor informații este produsă o terapie cu ARN mesager care pregătește sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele canceroase. Intismeran poate include instrucțiuni pentru cel mult 34 de neoantigene, respectiv ținte specifice tumorii persoanei tratate. Astfel, fiecare pacient primește un produs conceput pornind de la propria tumoră, nu un vaccin identic cu cel administrat celorlalți participanți.

„Ani la rând, ideea unui tratament cu ARNm conceput special pentru cancerul fiecărui pacient a fost doar o aspirație. Acum contribuim la transformarea acestei viziuni în realitate”, a declarat Stéphane Bancel, directorul general al Moderna.

Studiul clinic INTerpath-001 a fost realizat pe 1.137 de pacienți diagnosticați cu melanom cutanat în stadiile IIB, IIC, III sau IV. Tumorile participanților fuseseră îndepărtate complet prin intervenții chirurgicale, iar pacienții nu primiseră anterior tratament sistemic împotriva melanomului.

O parte dintre participanți au primit vaccinul personalizat intismeran împreună cu Keytruda, denumirea comercială a pembrolizumabului. Medicamentul produs de Merck este o imunoterapie utilizată deja pentru tratarea mai multor forme de cancer. Pacienții din grupul de control au primit numai Keytruda.

Analiza intermediară a arătat că asocierea vaccinului cu pembrolizumab a produs rezultate semnificativ mai bune decât administrarea exclusivă a medicamentului. Diferențele au fost observate atât în privința perioadei fără recidivă, cât și în cazul intervalului fără apariția metastazelor la distanță.

Concret, melanomul a revenit sau s-a răspândit mai rar în organismul pacienților care au primit vaccinul personalizat împreună cu imunoterapia, comparativ cu participanții tratați numai cu Keytruda.

Rezultatele reprezintă prima confirmare obținută într-un studiu de fază 3 că o terapie construită pe baza profilului mutațional al tumorii poate îmbunătăți efectele unui tratament oncologic deja utilizat.

„Rezultatele de astăzi reprezintă un moment de referință pentru tratamentul adjuvant al melanomului”, a declarat prof. Georgina Long, investigatorul principal al studiului și director medical al Melanoma Institute Australia.

Cercetătoarea a explicat că studiul demonstrează pentru prima dată, în această etapă clinică, faptul că tratamentul realizat după „amprenta” mutațională a tumorii și administrat împreună cu pembrolizumab poate reduce riscul de recidivă sau deces, în comparație cu utilizarea Keytruda fără vaccin.

Moderna și Merck au precizat că analiza nu a identificat noi probleme de siguranță, în afara celor observate anterior pentru această combinație terapeutică.

Rezultatele studiului de fază 3 continuă o cercetare începută pe un grup mai restrâns de pacienți. La congresul din 2026 al American Society of Clinical Oncology au fost prezentate datele obținute după cinci ani în studiul de fază 2b KEYNOTE-942.

Cercetarea anterioară a inclus 157 de pacienți cu melanom operat, aflat în stadii avansate. În acel studiu, combinația dintre intismeran și Keytruda a redus cu 49% riscul de recidivă sau deces, comparativ cu administrarea exclusivă a pembrolizumabului.

Tot în studiul de fază 2b, riscul de apariție a metastazelor la distanță sau deces a fost cu 59% mai mic în grupul care a primit ambele tratamente. Aceste procente nu reprezintă însă rezultatele noii cercetări de fază 3.

Moderna și Merck nu au comunicat deocamdată cu cât a scăzut riscul în studiul INTerpath-001. Datele detaliate urmează să fie prezentate în cadrul unui congres medical internațional.

Intismeran autogene rămâne o terapie experimentală, chiar dacă studiul de fază 3 și-a îndeplinit obiectivele principale. Vaccinul nu a primit încă autorizarea necesară și nu este disponibil pentru prescrierea curentă în cazul bolnavilor de cancer.

Moderna și Merck intenționează să transmită rezultatele autorităților de reglementare și să discute procedura de depunere a documentației pentru autorizarea vaccinului în combinație cu Keytruda.

Cercetarea va continua pentru a determina efectul terapiei asupra supraviețuirii generale. Datele disponibile în prezent arată că riscul de recidivă și de metastazare a scăzut, dar nu permit încă stabilirea faptului că pacienții care primesc tratamentul trăiesc mai mult.

Moderna și Merck extind programul bazat pe vaccinuri oncologice personalizate și la pacienți cu alte tipuri de tumori. Companiile desfășoară studii clinice de fază 2 și 3 pentru cancerul pulmonar fără celule mici, cancerul vezicii urinare și cancerul renal.

Cercetări aflate în etape mai timpurii vizează și alte tumori, inclusiv cancerul pancreatic și cancerul gastric. Fiecare terapie este concepută prin analizarea mutațiilor tumorii pacientului și selectarea țintelor care pot ajuta sistemul imunitar să identifice celulele canceroase.