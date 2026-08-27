Luna Sturionului va străluci pe cerul României, vineri, 28 august! Ce trebuie să faci neapărat în această noapte

Luna Sturionului va lumina cerul vineri, 28 august, marcând faza de Lună Plină din luna august. Acest eveniment astronomic păstrează o puternică semnificație culturală și istorică, fiind legat de tradițiile popoarelor native din America de Nord. Iată ce este indicat, conform superstițiilor, să faci de Luna Sturionului.

Luna Sturionului va lumina cerul României, vineri, 28 august.

Din punct de vedere astronomic, Luna va atinge faza de plinătate pe 28 august, însă va părea plină și strălucitoare și în nopțile din jurul acestei date. Ea va fi vizibilă pe tot parcursul nopții.

Dacă cerul va fi senin, suprafața sa va putea fi observată cu ușurință chiar și fără telescop sau binoclu. Cel mai spectaculos moment pentru observație este imediat după apusul Soarelui, când Luna răsare la orizontul estic, unde o iluzie optică o face să pară mai mare și mai impresionantă decât atunci când se află mai sus pe cer.

Deși poate părea un eveniment astronomic rar prin nume, în realitate nu este un fenomen neobișnuit, ci o denumire culturală care reflectă modul în care strămoșii își raportau viața la ciclurile naturii.

Numele de „Luna Sturionului” provine din tradițiile populare ale triburilor native din America de Nord, în special ale triburilor Algonquin din zona Marilor Lacuri. În acea perioadă a anului, luna august era considerat momentul optim pentru pescuit, când se prindeau cei mai mulți sturioni. Acești pești de dimensiuni mari reprezentau o sursă esențială de hrană pentru comunitățile locale, motiv pentru care Luna Plină din această perioadă a fost asociată cu abundența pescuitului.

De-a lungul timpului, Luna Sturionului a acumulat și un bogat folclor de superstiții, multe dintre ele păstrând atmosfera misterioasă a nopților de vară din America de Nord.

Printre ele se numără credința că nu ar trebui consumat pește în acea zi pentru a nu „supăra” spiritele apelor.

O altă superstiție spune că, dacă îți dorești să scapi de un obicei prost, poți face un nod într-o batistă sub lumina Lunii și să îți pui o dorință, urmând ca a doua zi să desfaci nodul și să arunci batista într-o apă curgătoare pentru a lua ghinionul cu ea.

Alte credințe populare spun că apa lăsată într-un vas pe pervaz în noaptea Lunii Sturionului ar putea fi „afectată” de lumina Lunii, devenind aducătoare de ghinion, motiv pentru care ar trebui evitat consumul ei.

Se mai spune și că, în această noapte, pereții caselor ar fi „mai subțiri” din punct de vedere spiritual, astfel încât secretele rostite în interior ar putea fi „păstrate” de ziduri și întoarse sub formă de ecou.

Există superstiția că așezarea pantofilor lângă pat, cu vârful spre ușă dar întorși cu susul în jos, ar putea ține ghinionul la distanță în timpul somnului.

O altă curiozitate bizară spune că o ceapă mică pusă sub pernă în noaptea Lunii Sturionului ar putea dezvălui, prin vis, cine îți este dușmanul.