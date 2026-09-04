Schimbare importantă pentru traficul din București. Ce se întâmplă cu tramvaiele pe Pasajul Basarab

Circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab din București va fi reluată începând de luni, 7 septembrie, după redeschiderea totală a pasajului. Odată cu revenirea tramvaielor pe pasaj, Societatea de Transport București va opera mai multe modificări în rețeaua de transport public.

Liniile 1 și 10 vor reveni la traseele de bază, în timp ce liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate. În același timp, liniile 54 și 610 vor fi suspendate începând cu aceeași dată.

Noile măsuri sunt aplicate ca urmare a redeschiderii totale a Pasajului Basarab și vizează traseele mai multor linii de tramvai care asigură legături între zone importante ale Capitalei.

Linia 1 va circula între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”. Pe sensul de dus, tramvaiele vor porni de la „Romprim” și vor circula pe Sos. Olteniţei, Calea Văcăreşti, Pasaj Mihai Bravu, Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare și Bd. Iancu de Hunedoara, până la „Bd. Banu Manta”.

Pe traseul de întoarcere, tramvaiele vor pleca de la „Bd. Banu Manta” și vor circula pe Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timişoara și Str. Progresul. Traseul continuă pe Str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Viilor și Şos. Olteniţei, până la terminalul „Romprim”.

Linia 4 va funcționa între terminalele „Șura Mare” și „Zețarilor”. Pe sensul de dus, traseul va porni de la „Șura Mare”, urmând Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Str. Alexandru Anghel și Str. Zețarilor, până la „Zețarilor”.

Pe sensul de întors, tramvaiele vor circula de la „Zețarilor” pe Str. Zețarilor, Str. Alexandru Anghel, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniţei și Str. Șura Mare, cu sosire la „Șura Mare”.

Linia 10 va asigura legătura între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”. Pe traseul de dus, tramvaiele vor circula de la „Romprim” pe Sos. Olteniţei, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului și Bd. Timișoara.

De aici, traseul continuă pe Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab și Şos. Nicolae Titulescu, până la „Bd. Banu Manta”.

Pe sensul de întors, linia 10 va pleca de la „Bd. Banu Manta” și va circula pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu și Calea Văcărești, apoi pe Şos. Olteniţei, până la „Romprim”.

Linia 11 va circula între terminalele „Zețarilor” și „Cartier Giulești”. Pe sensul de dus, traseul va porni de la „Zețarilor” și va continua pe Prelugirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu și Bd. Doina Cornea.

Tramvaiele vor continua pe Calea Giulești, până la terminalul „Cartier Giulești”.

Pe sensul de întors, traseul va începe de la „Cartier Giulești”, urmând Calea Giulești, Bd. Doina Carnea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului și Calea Rahovei.

Traseul va continua pe Calea Ferentari și Prelungirea Ferentari, cu revenire la terminalul „Zețarilor”.

Linia 47 va funcționa între terminalele „Ghencea” și „Piața Unirii”. Pe sensul de dus, tramvaiele vor pleca de la „Ghencea” și vor circula pe Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati și Str. 11 Iunie.

Traseul va continua pe Bd. Regina Maria, până la „Piața Uniri”.

La întoarcere, tramvaiele vor pleca de la „Piața Unirii” și vor circula pe Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie și Bd. Ghencea.

Linia va reveni astfel la terminalul „Ghencea”, după parcurgerea traseului stabilit pentru sensul de întoarcere.

Societatea de Transport București le reamintește călătorilor că aceștia au la dispoziție mai multe posibilități pentru a afla în timp real informații despre circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile.

Datele referitoare la programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate prin aplicația Info TB.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul STB, precum și pe paginile oficiale de social media ale societății, respectiv Facebook, Instagram și X.