Accident aviatic pe aeroportul din Miami. Un avion de marfă Amazon s-a ciocnit cu mai multe vehicule. Aeronava a luat foc după impact

Un avion de marfă Boeing 767-300 operat de Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional din Miami, în Statele Unite. Aeronava, care avea logoul Amazon, s-a prăbușit duminică, iar în urma incidentului s-a ciocnit cu mai multe vehicule.

Informațiile au fost confirmate de autoritatea americană de reglementare a aviației, Federal Aviation Administration (FAA). Potrivit autorității din SUA, zborul 7598 al Prime Air a ieșit de pe pistă în jurul orei locale 14:00, respectiv 20:00 GMT.

Avionul implicat în accident era un Boeing 767-300 care decolase de pe Aeroportul Internațional Luis Munoz Marin din San Juan, Puerto Rico, și se îndrepta spre Miami, conform informațiilor publicate de EFE.

După ieșirea de pe pistă, aeronava s-a ciocnit cu mai multe vehicule. Peste 60 de unități ale Departamentului de pompieri și salvare din Miami-Dade au fost trimise la locul incidentului pentru operațiunile de intervenție.

La sosirea echipelor de salvare, avionul era cuprins de flăcări, fiind observate un incendiu de amploare, flăcări intense și o cantitate mare de fum. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru acordarea de îngrijiri persoanelor rănite.

„La sosirea la faţa locului, echipele de salvare au găsit un avion care luase foc în urma accidentului, cu flăcări intense şi mult fum. Pompierii lucrează pentru stingerea incendiului şi pentru acordarea de îngrijiri răniţilor”, a explicat departamentul.

Publicația EFE a notat că nu era cunoscut numărul persoanelor rănite în urma accidentului la momentul transmiterii informațiilor.

Aeroportul Internațional din Miami a anunțat că aeronava a rămas imobilizată în extremitatea de nord-est a aeroportului. În urma incidentului, toate pistele și căile de rulare au fost închise.

Din acest motiv, toate decolările și aterizările de pe aeroportul din Miami au fost suspendate, operațiunile aeriene fiind astfel afectate de accident.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind aeronava în mijlocul unei șosele, în timp ce în spatele acesteia se ridică o coloană mare de fum, potrivit EFE.