Turcia a câștigat din nou Campionatul European de volei feminin. Naționala a învins Italia în finala de la Istanbul

Naționala feminină de volei a Turciei a câștigat duminică, la Istanbul, finala Campionatului European din 2026, după ce a învins reprezentativa Italiei cu scorul de 3-2. Turcia și-a păstrat astfel titlul european, fiind echipa care deținea trofeul și înaintea acestei ediții.

Finala dintre Turcia și Italia a fost una echilibrată, câștigătoarea fiind decisă în setul al cincilea. Italia s-a impus în primul set cu 25-16, însă Turcia a restabilit egalitatea după ce a câștigat actul secund cu 25-22. Italia a revenit în avantaj după un categoric 25-12 în setul al treilea, dar Turcia a dus partida în tie-break, câștigând setul al patrulea cu 25-21. În decisiv, reprezentativa Turciei s-a impus cu 15-10 și a cucerit din nou titlul european.

În semifinalele competiției, Turcia a trecut de Serbia cu 3-0, în timp ce Italia a învins Polonia cu 3-1. Serbia a obținut medalia de bronz, după ce a câștigat duminică finala mică împotriva Poloniei, cu scorul de 3-1.

Succesul de la Campionatul European din 2026 îi aduce Turciei și trei calificări directe la competiții majore. Campioana europeană va participa astfel la ediția din 2028 a Campionatului European, la Cupa Mondială din 2027 și la Jocurile Olimpice din 2028.

Naționala României nu a reușit să treacă de faza grupelor la Campionatul European din 2026 și a încheiat competiția pe locul 17. Tricolorele au evoluat în grupa C și au înregistrat o singură victorie în cele cinci partide disputate.

România a pierdut cu 2-3 în fața Țărilor de Jos, cu 2-3 împotriva Azerbaidjanului, cu 0-3 în fața Belgiei și cu 2-3 în partida cu Portugalia. Singurul succes al reprezentativei României a fost obținut în fața Spaniei, cu scorul de 3-0.

Clasarea din 2026 reprezintă un regres față de ediția precedentă a Campionatului European, când România a ocupat locul 11. Turneul din acest an a reprezentat pentru naționala tricoloră a 28-a participare la un Campionat European.

În palmaresul naționalei feminine de volei a României se află o singură medalie la Campionatul European. Este vorba despre bronzul continental cucerit în urmă cu 63 de ani.