Turcia a câștigat din nou Campionatul European de volei feminin. Naționala a învins Italia în finala de la Istanbul
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Naționala feminină de volei a Turciei a câștigat duminică, la Istanbul, finala Campionatului European din 2026, după ce a învins reprezentativa Italiei cu scorul de 3-2. Turcia și-a păstrat astfel titlul european, fiind echipa care deținea trofeul și înaintea acestei ediții.
Turcia a câștigat din nou Campionatul European de volei feminin
Finala dintre Turcia și Italia a fost una echilibrată, câștigătoarea fiind decisă în setul al cincilea. Italia s-a impus în primul set cu 25-16, însă Turcia a restabilit egalitatea după ce a câștigat actul secund cu 25-22. Italia a revenit în avantaj după un categoric 25-12 în setul al treilea, dar Turcia a dus partida în tie-break, câștigând setul al patrulea cu 25-21. În decisiv, reprezentativa Turciei s-a impus cu 15-10 și a cucerit din nou titlul european.
În semifinalele competiției, Turcia a trecut de Serbia cu 3-0, în timp ce Italia a învins Polonia cu 3-1. Serbia a obținut medalia de bronz, după ce a câștigat duminică finala mică împotriva Poloniei, cu scorul de 3-1.
Succesul de la Campionatul European din 2026 îi aduce Turciei și trei calificări directe la competiții majore. Campioana europeană va participa astfel la ediția din 2028 a Campionatului European, la Cupa Mondială din 2027 și la Jocurile Olimpice din 2028.
România a încheiat competiția pe locul 17
Naționala României nu a reușit să treacă de faza grupelor la Campionatul European din 2026 și a încheiat competiția pe locul 17. Tricolorele au evoluat în grupa C și au înregistrat o singură victorie în cele cinci partide disputate.
România a pierdut cu 2-3 în fața Țărilor de Jos, cu 2-3 împotriva Azerbaidjanului, cu 0-3 în fața Belgiei și cu 2-3 în partida cu Portugalia. Singurul succes al reprezentativei României a fost obținut în fața Spaniei, cu scorul de 3-0.
Clasarea din 2026 reprezintă un regres față de ediția precedentă a Campionatului European, când România a ocupat locul 11
Clasarea din 2026 reprezintă un regres față de ediția precedentă a Campionatului European, când România a ocupat locul 11. Turneul din acest an a reprezentat pentru naționala tricoloră a 28-a participare la un Campionat European.
În palmaresul naționalei feminine de volei a României se află o singură medalie la Campionatul European. Este vorba despre bronzul continental cucerit în urmă cu 63 de ani.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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