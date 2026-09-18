Vortexul polar se apropie de România. Temperaturile scad brusc cu până la 15 grade. Zonele cu precipitații mixte

SURSA FOTO: Dreamstime / Vremea se dă rău peste cap în România. Un nou ciclon aduce ploi, frig și ninsori în următoarele zile

Vremea se schimbă semnificativ în România începând de săptămâna viitoare. După un weekend cu temperaturi care pot ajunge la 30 de grade, valorile termice vor intra într-un proces de scădere, iar aerul rece va cuprinde treptat cea mai mare parte a țării.

Scăderea temperaturilor va fi resimțită de la o zi la alta, în unele regiuni diferențele ajungând la 10-15 grade. Meteorologul Romica Jurca a analizat hărțile meteorologice la România TV și a prezentat evoluția prognozată pentru următoarele zile.

Luni, temperaturile vor coborî în majoritatea zonelor, cu o scădere mai accentuată în vest, centru și nord. Cerul va fi temporar noros, iar local se vor semnala ploi, care izolat ar putea avea cantități moderate.

Izolat sunt posibile și descărcări electrice, în timp ce vântul va avea local și temporar intensificări. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 20 și 28 de grade, iar minimele vor fi cuprinse în mare parte între 7 și 15 grade.

În timpul nopții, ceața va apărea izolat. Schimbarea vremii va continua și marți, când probabilitatea de înnorări și averse va fi ridicată pentru cea mai mare parte a țării.

La altitudini foarte mari sunt posibile precipitații mixte, în timp ce vântul va avea temporar intensificări în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 14 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în mare parte între 4 și 12 grade.

În București, vremea va deveni rece, cu o temperatură maximă de 17-18 grade și o minimă de 9-10 grade. Cerul va prezenta înnorări, probabilitatea de ploaie va fi ridicată, iar vântul va avea trecător intensificări.

Miercuri, vremea va fi rece, iar în jumătatea nordică a țării va deveni chiar deosebit de rece. Cerul va fi variabil, însă probabilitatea pentru perioade cu înnorări și precipitații va fi ridicată în majoritatea zonelor.

La altitudini foarte mari există din nou posibilitatea apariției precipitațiilor mixte. Vântul va prezenta local și temporar intensificări, cele mai mari viteze urmând să fie înregistrate la munte, unde acestea pot depăși 70-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 13 și 21 de grade. Minimele vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 4 și 12 grade.

Joi, temperaturile vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu probabilitate de înnorări și precipitații în regiunile vestice, nordice și centrale.

Și în această zi, la altitudini foarte mari sunt posibile precipitații mixte. Vântul va avea intensificări temporare în toate regiunile, iar la munte vitezele pot depăși din nou 70-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 13 și 21 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse în cea mai mare parte între 4 și 13 grade.

Evoluția prognozată indică astfel o schimbare de la vremea caldă din weekend către temperaturi mai scăzute începând de luni, cu cele mai importante diminuări ale valorilor termice în vest, centru și nord. La munte, în special la altitudini foarte mari, prognoza indică posibilitatea unor precipitații mixte.