Primele mișcări ale lui Siegfried Mureșan la Palatul Victoria. Cu cine s-a întâlnit premierul desemnat
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan a ajuns pentru prima dată la Palatul Victoria după desemnarea sa pentru funcția de premier și a început discuțiile cu liderii partidelor care susțin formarea noului Guvern.
Siegfried Mureșan face primele mișcări pentru Guvern. Cine a venit la discuțiile de la Palatul Victoria
Liberalul, proaspăt revenit de la Bruxelles, unde își desfășoară activitatea ca eurodeputat, s-a întâlnit cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și discuțiile cu Dominic Fritz, președintele USR, respectiv Tanczos Barna, vicepreședintele UDMR. Întâlnirile au avut loc vineri, 18 septembrie, la Palatul Victoria.
După primele discuții cu reprezentanții partidelor, Siegfried Mureșan a transmis că procesul pentru formarea Guvernului a început. Premierul desemnat a precizat că va exista o comunicare publică pe parcursul procedurii și a anunțat o conferință de presă comună programată pentru aceeași zi. Mesajul său a fost publicat pe rețelele de socializare, după întâlnirile cu liderii PNL, USR și UDMR.
„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a scris Mureșan, într-o postare pe social media.
Ce se pregătește la Palatul Victoria după desemnarea lui Siegfried Mureșan
PNL, USR și UDMR sunt formațiunile care l-au susținut pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier încă din luna iulie. După desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan, cele trei partide și-au reconfirmat sprijinul pentru europarlamentarul liberal. Următorul pas îl reprezintă identificarea unei majorități parlamentare suficiente pentru ca Guvernul propus să poată fi învestit.
Siegfried Mureșan trebuie să obțină voturile necesare pentru trecerea Guvernului prin Parlament, după ce a fost desemnat să formeze noul Executiv.
Sprijinul PNL, USR și UDMR reprezintă baza politică pe care premierul desemnat pornește în discuțiile pentru formarea majorității. Potrivit informațiilor prezentate în textul inițial, liberalului i-ar mai lipsi câteva voturi pentru a putea obține învestirea.
Premierul desemnat are nevoie de majoritate în Parlament
Desemnarea lui Siegfried Mureșan a venit după consultările și discuțiile politice privind formarea unui nou Guvern. Nicușor Dan l-a nominalizat pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier, cu obiectivul de a identifica majoritatea parlamentară necesară învestirii Executivului. Mureșan a revenit astfel de la Bruxelles pentru a începe negocierile politice.
Primele întâlniri de la Palatul Victoria i-au reunit pe premierul desemnat și pe liderii formațiunilor care îl susțin. Discuțiile cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna au avut loc după confirmarea sprijinului politic pentru Mureșan. În paralel, acesta a anunțat că negocierile și discuțiile privind formarea Guvernului vor fi comunicate public.
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier după ce acesta a fost susținut de PNL, USR și UDMR. Europarlamentarul liberal are acum sarcina de a identifica susținerea parlamentară necesară pentru învestirea Guvernului. Procesul de formare a noului Executiv continuă prin discuțiile dintre partidele implicate și premierul desemnat.
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