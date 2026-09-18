Datele medicale ale românilor vor putea fi folosite și în alte state UE. CNAS lansează noul proiect

România pregătește un sistem prin care anumite informații medicale ale pacienților vor putea fi transmise electronic către alte state ale Uniunii Europene. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat lansarea proiectului RO-MI-LR-DR, care vizează schimbul transfrontalier de imagini medicale, rezultate ale analizelor de laborator și rapoarte de externare. Proiectul, realizat împreună cu STS, are un buget eligibil de aproape un milion de euro și trebuie finalizat până la 31 mai 2029.

Proiectul „Romanian Medical images, Laboratory results and Discharge reports” (RO-MI-LR-DR) are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor tehnice prin care informațiile medicale să poată circula electronic și într-un format interoperabil între România și celelalte state membre.

Sunt vizate trei categorii importante de documente: imaginile medicale, rezultatele de laborator și rapoartele sau biletele de externare.

Aceste date urmează să fie conectate la infrastructura europeană de sănătate digitală, astfel încât informațiile relevante să poată fi utilizate atunci când un cetățean beneficiază de servicii medicale într-un alt stat al Uniunii Europene.

CNAS arată că unul dintre obiective este asigurarea continuității îngrijirilor medicale atunci când pacientul se deplasează dintr-un stat membru în altul.

În acest fel, profesioniștii din sănătate ar urma să poată utiliza informațiile medicale necesare, în limitele cadrului legal aplicabil, fără ca datele relevante să rămână disponibile exclusiv în țara în care au fost generate.

„Prin RO-MI-LR-DR facem un pas concret către un sistem de sănătate în care informaţia medicală relevantă poate fi utilizată în siguranţă dincolo de graniţele naţionale. Interoperabilitatea nu este doar un obiectiv tehnic, ci un instrument care poate sprijini continuitatea îngrijirilor şi poate facilita accesul profesioniştilor din sănătate la datele necesare pentru acordarea serviciilor medicale. Pentru pacient, beneficiul urmărit este simplu: informaţia medicală să poată fi disponibilă, în condiţiile cadrului legal aplicabil, acolo unde este nevoie de ea în Uniunea Europeană”, a declarat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan.

Serviciul de Telecomunicații Speciale participă la proiect în calitate de partener de implementare și are, în cadrul grantului, rolul de entitate afiliată.

Serviciile vor fi dezvoltate prin Punctul național de contact pentru eHealth al României (NCPeH). Acesta urmează să fie implementat în cadrul unui alt proiect, denumit „Romanian Patient Summary”.

Înainte ca sistemul să devină operațional, sunt prevăzute etape de pregătire, implementare și testare, precum și verificarea conformității noilor servicii. Schimbul de informații trebuie să respecte cerințele de securitate și interoperabilitate aplicabile la nivel european.

Finanțarea este asigurată prin Programul EU4Health, autoritatea finanțatoare fiind Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital (HaDEA).

Valoarea totală estimată a costurilor eligibile ajunge la 999.935,33 euro. Uniunea Europeană poate acoperi maximum 799.948,24 euro, respectiv 80% din cheltuielile eligibile.

Pentru CNAS sunt estimate costuri eligibile de 501.850,33 euro, dintre care contribuția europeană poate ajunge la 401.480,25 euro. În cazul STS, valoarea eligibilă este de 498.085 de euro, iar finanțarea maximă din partea UE este de 398.467,99 euro.

Termenul stabilit pentru derularea proiectului este 31 mai 2029.