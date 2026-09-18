Grecia, cifre neașteptate despre nivelul de trai: aproape 90% dintre oameni spun că nu fac față cheltuielilor

Aproape nouă din zece persoane din Grecia, respectiv 87,1%, au declarat că au întâmpinat dificultăți în acoperirea cheltuielilor gospodăriei în 2025. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, aceasta este cea mai ridicată pondere înregistrată în Uniunea Europeană.

Procentul este cu mult peste media de 42,5% raportată la nivelul blocului comunitar și indică amploarea presiunilor financiare resimțite de gospodăriile din Grecia. Datele sunt incluse în ediția din 2026 a raportului Eurostat referitor la condițiile de viață din Europa.

Statisticile iau în calcul persoanele care au declarat că au avut cel puțin unele dificultăți în acoperirea cheltuielilor gospodăriei. Bulgaria s-a situat pe locul următor, cu o pondere de 76,9%, în timp ce Germania și Olanda au raportat cele mai mici valori din Uniunea Europeană, de 18,3%, respectiv 19,8%.

Pentru stabilirea acestor valori, cercetătorii Eurostat au reunit șase categorii de răspuns în două grupuri principale. Prima categorie îi include pe cei care întâmpină dificultăți în achitarea cheltuielilor de bază, iar cea de-a doua îi cuprinde pe cei care nu se confruntă cu astfel de probleme.

La nivelul Uniunii Europene, 17,6% dintre persoane au declarat în 2025 că au avut dificultăți sau dificultăți mari în acoperirea cheltuielilor de bază. În același timp, 26,4% au spus că s-au descurcat ușor sau foarte ușor, iar 56,1% s-au situat între cele două categorii, fie declarând că se descurcă destul de ușor, fie că întâmpină unele dificultăți.

Problemele financiare raportate în Grecia se reflectă și în costurile asociate locuirii. Potrivit raportului Eurostat, 26,4% dintre greci trăiau în 2025 în gospodării care alocau cel puțin 40% din venitul disponibil pentru cheltuielile cu locuința. Grecia a avut astfel cea mai mare rată a supraîncărcării costurilor locuințelor din Uniunea Europeană.

Danemarca a înregistrat a doua cea mai ridicată pondere, de 23,4%. La polul opus s-a aflat Cipru, unde doar 2,4% dintre persoane trăiau în gospodării care depășeau pragul de 40% din venitul disponibil destinat locuinței.

La nivelul Uniunii Europene, presiunea costurilor locuințelor a fost mai ridicată în orașe, unde rata a ajuns la 9,6%, și mai redusă în zonele rurale, cu 5,6%. În Grecia, însă, nivelul ridicat al acestei probleme a fost observat indiferent de tipul zonei în care locuiau persoanele analizate.

Grecia a înregistrat totodată cea mai mare pondere din UE a persoanelor care au declarat că nu își pot menține locuința suficient de încălzită. Procentul a fost de 18,1%, comparativ cu media europeană de 8,8%. Finlanda a avut cea mai redusă pondere, de 2,6%, iar cercetătorii Eurostat au legat posibilitatea de a încălzi corespunzător locuința de factori precum caracteristicile construcțiilor, poziționarea geografică și costurile energiei.

Un alt indicator analizat de Eurostat este cel referitor la privațiunile materiale și sociale severe. Acesta urmărește în ce măsură oamenii își pot permite bunurile și serviciile considerate necesare. În Grecia, 14,9% dintre persoane se aflau în această situație în 2025.

Doar România și Bulgaria au raportat ponderi mai ridicate decât Grecia la acest indicator. Slovenia a înregistrat cea mai mică rată din Uniunea Europeană, de 1,9%.

Datele Eurostat arată și diferențe importante în ceea ce privește venitul disponibil median. În Grecia, acesta a fost de 13.612 standarde de putere de cumpărare pe locuitor în 2025, unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană.

Grecia s-a aflat, din acest punct de vedere, alături de Ungaria și România printre statele cu cele mai mici venituri disponibile mediane. Cele mai ridicate valori au fost raportate de Luxemburg, Austria și Olanda, potrivit datelor incluse în raportul Eurostat.

Statisticile privind dificultățile financiare, costurile locuințelor, posibilitatea de a încălzi locuința și privațiunile materiale fac parte din monitorizarea condițiilor de trai din Uniunea Europeană. Eurostat utilizează acești indicatori pentru a urmări evoluția sărăciei și a nivelului de trai în statele membre.

Datele sunt folosite și pentru evaluarea obiectivelor sociale stabilite la nivel european prin Pilonul european al drepturilor sociale. Printre aceste obiective se numără reducerea cu cel puțin 15 milioane, până în 2030, a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.