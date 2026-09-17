Ai nevoie de medic de familie, dar nu mai sunt locuri? Soluția pe care puțini pacienți o cunosc

Tot mai multe persoane din România întâmpină dificultăți atunci când încearcă să își găsească un medic de familie. În unele cabinete, pacienții, din păcate, se lovesc de un mesaj foarte clar: „Nu mai înscriem pacienți noi”.

Situația poate deveni problematică pentru persoanele care au nevoie de servicii medicale și nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie. Într-un sistem în care medicina de familie reprezintă primul punct de contact cu serviciile medicale, găsirea unui cabinet disponibil poate fi o provocare atunci când listele existente sunt deja ocupate.

Problema este legată atât de numărul de pacienți înscriși, cât și de timpul necesar pentru serviciile medicale oferite acestora. Potrivit medicului de familie Anca Deleanu și vicepreședinte al Societății de Medicină de Familie Iași, dimensiunea unei liste trebuie analizată și în raport cu complexitatea activității desfășurate de medic.

Activitatea unui medic de familie nu se rezumă la consultațiile pentru afecțiuni acute sau la eliberarea rețetelor. În ultimii ani, cabinetele au avut tot mai multe responsabilități legate de prevenție, monitorizarea pacienților cu boli cronice și evaluarea riscurilor pentru diferite afecțiuni.

Potrivit medicului, o listă de aproximativ 1.800 de pacienți este considerată optimă. „Un număr optim este de 1.800 de pacienți”, explică dr. Anca Deleanu.

O listă care ajunge la 1.800-2.000 de persoane este deja una consistentă, iar depășirea acestui nivel poate pune o presiune suplimentară asupra timpului pe care medicul îl poate acorda fiecărui pacient. Activitatea cabinetului trebuie să includă, în același timp, și programele de prevenție sau monitorizare destinate persoanelor cu afecțiuni cronice.

„Peste această cifră, listele se încarcă foarte mult. Acum, vedeți, și noi avem niște programe de prevenție pe care vrem să le facem. Sau programe de monitorizare a pacienților cu afecțiuni cronice”, spune medicul, potrivit newsweek.ro.

Complexitatea serviciilor medicale reprezintă un alt element care influențează capacitatea unui cabinet. O consultație acordată unui pacient cu o afecțiune cronică nu presupune întotdeauna doar eliberarea rapidă a unei rețete.

Medicul trebuie să discute cu pacientul, să îi evalueze starea de sănătate și să urmărească evoluția afecțiunii. În funcție de situație, consultația poate fi urmată și de recomandarea unor investigații suplimentare.

„Asta necesită un timp mai îndelungat, pentru că, pe de o parte, este o conversație, o anamneză mai amănunțită a pacientului. Nu este o simplă eliberare de rețetă sau un control mai superficial”, a explicat medicul Deleanu.

Prin urmare, numărul persoanelor aflate pe lista unui medic nu este singurul element care trebuie luat în calcul. Tipul serviciilor solicitate și timpul necesar pentru evaluarea fiecărui pacient influențează, de asemenea, activitatea cabinetului.

Un cabinet care anunță că nu mai înscrie pacienți poate avea o capacitate limitată raportată la numărul persoanelor deja aflate pe listă. Pe măsură ce lista crește, medicului îi poate fi mai dificil să aloce timpul necesar consultațiilor și celorlalte activități medicale și administrative.

Activitatea presupune și evaluarea riscurilor pentru fiecare pacient, precum și monitorizarea celor diagnosticați cu boli cronice. Aceste servicii pot necesita, la rândul lor, investigații medicale ulterioare.

„Este și o evaluare a pacientului și realizarea unor riscograme pe care le are pacientul. Eventual, monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice. Ulterior, aceste consultații sunt urmate de o serie întreagă de investigații pe care mulți dintre noi le facem în cabinetele noastre”, a punctat medicul de familie.

În aceste condiții, capacitatea unui cabinet nu depinde doar de spațiul disponibil sau de numărul de consultații solicitate, ci și de volumul și complexitatea serviciilor medicale care trebuie asigurate pacienților înscriși.

Pentru persoanele care nu reușesc să găsească un cabinet care să mai înscrie pacienți există și posibilitatea de a solicita informații de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Dr. Anca Deleanu indică această instituție drept un punct unde pacienții pot obține informații despre medicii și cabinetele care mai au posibilitatea de a face înscrieri.

„Poate să meargă la Casa de Asigurări, de unde obține o listă a doctorilor și a cabinetelor medicale care sunt cu mai puțini pacienți și care pot înscrie astfel de pacienți care nu și-au găsit încă locul la medicul de familie”, a mai subliniat medicul.

Astfel, persoanele care nu au reușit să identifice singure un cabinet disponibil se pot adresa Casei Județene de Asigurări de Sănătate pentru a afla ce medici sau cabinete au liste mai puțin aglomerate și pot primi pacienți noi.

Problema listelor pline este legată și de disponibilitatea medicilor de familie în diferite localități. Datele publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că, la 31 decembrie 2025, în 1.055 de localități era înregistrat un deficit de medici de familie.

Aceste date indică existența unor diferențe în ceea ce privește accesul la medicina de familie în funcție de localitate. În zonele în care numărul medicilor este insuficient, identificarea unui cabinet care poate primi pacienți noi poate fi mai dificilă.

Pentru pacienții care nu găsesc un medic de familie, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate poate oferi informații despre cabinetele care au liste mai puțin aglomerate. În același timp, numărul pacienților deja înscriși și complexitatea serviciilor medicale oferite influențează capacitatea medicilor de familie de a face noi înscrieri.