Statul păstrează definitiv aproape 33 de hectare din faleza de la Tuzla. Procesul a durat 11 ani

Aproape 33 de hectare de teren de pe faleza din Tuzla, județul Constanța, rămân definitiv în proprietatea publică a statului, după încheierea unui proces început în urmă cu 11 ani. Anunțul a fost făcut joi de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, care a cerut clarificarea situațiilor similare existente pe litoralul românesc.

Suprafața vizată de litigiu este de 329.697 de metri pătrați și va rămâne în administrarea Apelor Române.

Decizia finală a fost pronunțată pe 15 septembrie de Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a respins ca nefondat recursul formulat de Comuna Tuzla și Consiliul Local Tuzla împotriva hotărârii Curții de Apel Constanța din aprilie 2025.

În urma acestei soluții, terenul reprezentând faleză rămâne în domeniul public al statului. Procesul fusese inițiat în 2015 de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL).

„Au fost recuperate definitiv în instanță 33 de hectare de pe faleza Tuzla”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului susține că litigiul de la Tuzla nu reprezintă un caz izolat și atrage atenția asupra modului în care au fost administrate de-a lungul timpului anumite terenuri de pe litoral.

Potrivit Dianei Buzoianu, au existat situații în care administrații locale ar fi trecut în patrimoniul propriu, prin hotărâri ale consiliilor locale, suprafețe care ar fi trebuit să facă parte din domeniul public al statului.

Ulterior, susține ministrul, unele dintre aceste terenuri ar fi ajuns să fie vândute, concesionate sau folosite pentru realizarea unor construcții.

„Este momentul ca toate aceste situații să fie clarificate, iar patrimoniul public al Statului Român să fie protejat și administrat cu respectarea legii”, a transmis ministrul Mediului.

Disputa juridică a trecut prin mai multe etape înainte de pronunțarea hotărârii definitive. Inițial, Tribunalul Constanța a respins acțiunea referitoare la terenurile de pe faleză.

Situația s-a schimbat în aprilie 2025, când Curtea de Apel Constanța a dispus ca suprafața de 329.697 de metri pătrați să rămână în proprietatea statului.

Comuna Tuzla și Consiliul Local au atacat această hotărâre, însă recursul lor a fost respins de Înalta Curte. Decizia instanței supreme pune astfel capăt definitiv litigiului după 11 ani.

Diana Buzoianu i-a felicitat pe juriștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral pentru demersurile făcute în acest dosar. Totodată, ministrul a criticat situațiile în care, în opinia sa, bunuri din patrimoniul public au fost tratate de unele autorități locale ca proprietăți private.