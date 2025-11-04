Guvernul va folosi 4,65 miliarde de dolari dintr-un fond de urgență pentru a finanța plățile prin programul SNAP, principalul program public de ajutor alimentar din Statele Unite. Această sumă va acoperi doar aproximativ 50% dintre ajutoarele destinate gospodăriilor eligibile, conform unui document emis de Departamentul Agriculturii.

Anunțul vine după ce un judecător federal din Providence a ordonat Executivului să utilizeze fonduri de urgență pentru a asigura continuarea programului SNAP, program care a rămas fără fonduri după o lună de shutdown. Democrații și republicanii nu au reușit să ajungă la un acord pentru adoptarea unui nou buget, fiecare parte dând vina pe cealaltă pentru blocaj, conform AFP.

Președintele Donald Trump a transmis că este pregătit să deblocheze fondurile necesare în cazul în care justiția decide acest lucru, pentru a preveni ca beneficiarii programului să rămână fără hrană. În același timp, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților a acuzat administrația Trump și Partidul Republican de instrumentalizarea situației, punând la îndoială folosirea fondurilor și impactul asupra celor 42 de milioane de beneficiari ai programului, notează publicația menționată.

Amintim că economia Statelor Unite a intrat într-o recesiune parțială, iar alte sectoare se apropie rapid de același punct. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, avertizează că politicile actuale ale Rezervei Federale contribuie la încetinirea economiei.

Menținerea dobânzilor ridicate și lipsa unor măsuri de stimulare, cum ar fi reducerea ratelor ipotecare, agravează declinul pieței imobiliare și afectează încrederea consumatorilor, potrivit sursei menționate.

Această evaluare contrazice optimismul anterior al oficialilor americani, care susțineau că America nu va intra în recesiune și că încetinirea economică ar fi doar o perioadă de tranziție determinată de măsurile comerciale adoptate.

Președintele Donald Trump a susținut că noile tarife nu au crescut inflația și că Statele Unite obțin venituri semnificative din aceste taxe. Totuși, în cadrul Partidului Republican au apărut voci critice, iar senatorul Ted Cruz a avertizat asupra consecințelor politice negative, inclusiv riscul unei „băi de sânge” la alegerile intermediare din 2026, dacă tarifele vor adânci recesiunea.