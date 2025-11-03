Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, după trei luni la conducerea ministerului, a început o analiză detaliată pentru a identifica cauzele prețurilor ridicate și soluțiile posibile.

Printre principalele probleme identificate se numără scoaterea din uz, în ultimii zece ani, a aproximativ 7.000 MW capacități de producție pe gaze și cărbune, în timp ce doar 1.200 MW noi au fost puse în funcțiune.

De asemenea, multe proiecte energetice, finanțate cu miliarde de euro, nu au fost implementate efectiv, rămânând doar la nivel de planuri și studii pentru capacități noi în domeniul nuclear, hidro și gaz.

„Am ajuns de trei luni şi ceva la Ministerul Energiei şi am început această radiografie legată de întrebarea care se află pe buzele tuturor oamenilor care plătesc aceste facturi de lux. Cum Dumnezeu am ajuns aici şi ce putem face ca să scădem aceste preţuri?”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Observator.

Bogdan Ivan semnalat că a adus aceste probleme în atenția CSAT și consideră că este necesară refacerea întregii legislații din domeniul energetic. România a primit în ultimii cinci ani 2,6 miliarde de euro pentru înlocuirea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, dar acești bani au fost folosiți doar pentru studii și proiecte, iar licitațiile pentru două centrale mari pe gaze abia acum au început.

În prezent, există un deficit de producție și reguli de piață considerate problematice, dar care nu sunt interzise, motiv pentru care Ministerul Energiei a solicitat o decizie clară de la președintele României și CSAT pentru a reface legislația și a corecta aceste probleme.

„În primul rând, principala cauză este legată de faptul că în ultimii zece ani, am scos aproximativ 7.000MW capacităţi producţie pe gaze şi cărbune din uz şi am pus doar 1.200MW în loc. Avem foarte multe proiecte, miliarde de euro pe care trebuia să îi folosim şi, din păcate, acele proiecte sunt încă pe hârtie. Le-am luat în speranţa că vom începe să le construim pentru a face noi capacităţi de producţie, nuclear, hidro şi gaz. Altfel, nu vom putea să ieşim din fondul problemei”, a explicat Ivan.

Un aspect esențial ridicat de ministru este lipsa capacităților de stocare a energiei. România nu a direcționat suficient fondurile către astfel de investiții și s-a concentrat în principal pe panouri solare, fără o coordonare clară între ministere. În ultimii cinci ani, au existat 40 de linii de finanțare în domeniul energiei, derulate de șase ministere diferite, fără o strategie unitară.

„România a primit bani, 2,6 miliarde de euro în ultimii cinci ani, doar pentru a înlocui centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Până astăzi, acei bani nu au fost folosiţi, s-au făcut doar studii, proiecte şi abia suntem în licitaţie pentru două centrale mari pe gaze. În acest moment, avem un deficit de producţie, avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise. Din acest motiv, am luat problema energiei şi am pus-o pe masa CSAT şi a preşedintelui României, pentru a avea o decizie foarte clară prin care să mandateze Ministerul Energiei pentru a reface întreaga legislaţie şi pentru a opri astfel de aberaţii. Dincolo de faptul că este imoral, este ilegal”, a mai spus ministrul.

Pentru a remedia situația, Ivan a prezentat un memorandum Guvernului pentru a stabili o direcție clară, astfel încât Ministerul Energiei să coordoneze legal și transparent investițiile în sector. Fondurile destinate panourilor solare vor fi redirecționate către capacități de stocare și proiecte majore de investiții, incluzând domeniile nuclear, hidro și gaze. Scopul este asigurarea unui sistem energetic eficient, stabil și cu prețuri mai corecte pentru consumatori.