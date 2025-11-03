Din cuprinsul articolului APCE: Drepturile europene ale prosumatorilor nu pot fi declarate neconstituționale

APCE susține că legea, adoptată în unanimitate pe 15 octombrie 2025, ar fi adus o normalizare pentru prosumatorii din România, restabilind echilibrul între marii furnizori și cetățenii care produc energie verde. Aceasta ar fi fost în concordanță cu standardele europene și cu principiile Comunităților de Energie.

Interesele companiilor din energie

Contestarea legii ca neconstituțională, imediat după votul unanim, vine ca o acțiune previzibilă din partea companiilor cu interese majore în sectorul energetic.

Motivul este evident: legea ar fi adus o normalitate europeană în relația dintre prosumatori și furnizori, afectând indirect profiturile celor din urmă si eliminând linia de credit oferită de către ANRE furnizorilor inca din 2022, spune APCE.

Plata lunară a energiei în exces injectate în rețea de către prosumatori – energie consumată de către vecinii noștri și încasată lunar de furnizori – se dorește întârziată sau chiar eliminată. Argumentul invocat este că o astfel de plată „ar afecta contractele în vigoare și ar pune presiune pe unele dintre părțile contractante”. Totuși, în toată Europa plata se face lunar sau trimestrial, nicăieri în lume neexistând o plată la 24 de luni de la data facturării de către furnizorul care preia energia.

Compensarea pe mai multe locuri de consum

Referitor la compensarea energiei între mai multe locuri de consum, companiile din energie sunt extrem de îngrijorate, considerând această măsură o „barieră privind accesul neîngrădit al prosumatorilor la piața de energie”.În realitate, această prevedere reprezintă o măsură de echitate și eficiență pentru gospodăriile care produc și consumă energie în mai multe locuri, în baza aceluiași contract și aceluiași titular.

Obiecțiile juridice și sesizarea către Curtea Constituțională

Companiile din energie, unite acum într-un „grup de lucru” juridic, au formulat către Președinție multe obiecțiuni.

Critica în 5 puncte transmisă Administrației Prezidențiale de către companiile din energie a găsit ecou printre consilierii juridici ai Președintelui României. În doar câteva zile de la primirea spre promulgare a legii, aceasta a fost transmisă către Curtea Constituțională a României (CCR) cu recomandarea de a se constata neconstituționalitatea sa.

Aspecte de constituționalitate

În fapt, analizând Proiectul de lege PL-x 605 pe tot parcursul său legislativ, A.P.C.E., prin juriștii noștri, poate afirma următoarele:

În urma reexaminării, Parlamentul a aplicat integral observațiile Președintelui României, Klaus Werner Iohannis , privind conformitatea cu dreptul european și echilibrarea costurilor în sistem, reducând plafoanele la 200–400 kW și eliminând excepțiile de echilibrare. Totuși, comisiile au introdus elemente suplimentare semnificative, în special pentru prosumatorii mici (≤ 27 kW) și pentru autoritățile publice, extinzând sfera beneficiilor și clarificând procedura de compensare cantitativă. Rezultatul final reprezintă o lege mai clară și compatibilă cu normele Uniunii Europene, dar cu o dimensiune socială mai pronunțată.

Sesizarea vizează nu fondul tehnic al legii, ci procedura de adoptare – deci aspecte de neconstituționalitate formală, nu materială.

Cererea de reexaminare a Președintelui nu limita strict Parlamentul doar la aspectele expres menționate, ci permitea și alte intervenții conexe și necesare pentru corelarea textelor sau asigurarea coerenței legislative. Parlamentul nu a schimbat scopul și obiectul principal al legii , ci doar a detaliat-o tehnic. Chiar dacă unele modificări nu au fost menționate în noua variantă trimisă la promulgare sau au fost adăugate suplimentar alte chestiuni față de cele solicitate prin cererea de reexaminare, considerăm că nu a existat o vătămare constituțională concretă , iar aspectele invocate în noua formă au ținut de oportunitate legislativă , nu de neconstituționalitate.

În concluzie, Parlamentul a îmbunătățit legea prin clarificări și adăugiri echitabile pentru prosumatorilor, mai ales pentr cei cu puteri instalate sub 27 kW, impactand aproximativ 600.000 de cetateni din România.

Legea prevede că, la același furnizor și cu contracte pe același titular, se poate compensa energia produsă într-un loc cu energia consumată într-un alt loc de consum, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale — cu condiția ca furnizorul să dețină și licență pentru furnizarea de gaze naturale.

Poziția oficială a APCE

Toate aceste argumente vor fi prezentate Curții Constituționale de către APCE, sub forma unei adrese de tip Amicus Curiae, prin care vom susține, ferm și clar ca “Drepturile europene ale prosumatorilor nu pot fi declarate neconstituționale”

– Dacă drepturile adiționale adăugate de Parlament pentru prosumatorii cu puteri sub 27 kW vor fi declarate neconstituționale, APCE va lupta pentru legiferarea lor printr-un nou proiect legislativ.

Considerente finale

CCR a permis, în jurisprudența sa anterioară, modificări tehnice în procesul de reexaminare. Doar dacă s-ar demonstra că Parlamentul a introdus o lege complet diferită, s-ar putea vorbi despre o încălcare a Constituției.

Rezultatul final: o lege mai clară, compatibilă cu normele europene și cu o dimensiune socială accentuată.

În realitate, legea din 2025 păstrează obiectul inițial – compensarea prosumatorilor – și doar detaliază aplicarea. Modificările criticate de companiile din energie reprezintă o adăugire valoroasă pentru peste 600.000 de români.

APCE solicită Curții Constituționale să se aplece cu atenție asupra acestor considerente, pentru a garanta echitatea și normalitatea în domeniul energiei regenerabile din România.