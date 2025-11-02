Dominic Fritz a spus că eliminarea pensiilor speciale este tema cu cea mai mare susținere publică. În opinia sa, peste 80% dintre cetățeni ar fi de acord cu această măsură, iar reacțiile oamenilor arată o nemulțumire reală față de privilegiile unor categorii profesionale.

El a afirmat că actualul blocaj este cauzat de presiunea exercitată de un grup restrâns de magistrați, care ar încerca să influențeze procesul de reformă. Potrivit liderului USR, această situație reprezintă o problemă pentru echilibrul democratic, motiv pentru care Guvernul ar trebui să acționeze ferm și rapid.

„Da, cred că este tema cu cea mai covârșitoare susținere din partea populației. Cred că nu știu, 80% din oameni susțin să eliminăm aceste pensii speciale și există o revoltă reală din partea oamenilor, pentru că pare că suntem luați ostatici de un grup de magistrați care nu vor să renunțe la privilegiile lor și care se folosesc de poziția lor în sistemul de justiție pentru a influența reforma în sine și asta este, ne duce într-o zonă problematică pentru democrație. Eu cred însă că poate fi deblocată. Sunt discuții în aceste zile și eu sunt, cum să spun, ușor optimist totuși, că vom găsi în perioada imediat următoare un compromis cu care putem să mergem înainte”, a afirmat Dominic Fritz, duminică la Digi24.

Referindu-se la decizia Curții Constituționale, Fritz a explicat că problema tranziției către noua vârstă de pensionare poate fi soluționată printr-un compromis rezonabil.

El a menționat că nu vede diferența dintre o perioadă de tranziție de zece ani, considerată neconstituțională, și una de cincisprezece ani, dar că, dacă acest pas este necesar pentru adoptarea legii, USR este dispus să accepte soluția.

„Adică și aici, cum să spun, eu sunt mai degrabă pragmatic, să fiu sincer, eu recunosc că nu înțeleg de ce o perioadă de 10 ani de tranziție între vârsta de pensionare care este acum și cea de 65 de ani, care trebuie să fie, de ce o perioadă de 10 ani ar fi neconstituțională și o perioadă de, să zicem, 15 ani ar fi constituțională. Dacă asta este compromisul de care este nevoie, eu cred că trebuie să fim pragmatici și să facem acest compromis, dar, încă o dată, nu putem să ducem jocul acesta la nesfârșit, în care unii ne șantajează ca să-și păstreze privilegiile”, a mai explicat el.

Întrebat dacă subiectul a fost discutat în coaliție, Dominic Fritz a spus că există discuții atât la nivel de coaliție, cât și între lideri, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Sorin Grindeanu.

El a precizat că PSD a propus înființarea unui grup de lucru pentru reformarea sistemului de pensii speciale, dar că această idee este privită cu scepticism de USR și UDMR. Fritz a subliniat că problema trebuie rezolvată până la sfârșitul lunii noiembrie, indiferent de soluția adoptată.

„Există această propunere de a face un grup de lucru, pe care a făcut-o PSD, unde premierul este mai degrabă și noi, ceilalți, chiar și UDMR, suntem sceptici. Dacă chiar nu se poate altfel, bine, facem referendum, schimbăm Constituția. (…) Până la sfârșitul lui noiembrie trebuie rezolvată această treabă”, a completat liderul USR.

De asemenea, liderul USR a clarificat că partidul său nu susține majorarea taxelor pentru finanțarea reformei sistemului de pensii. El a arătat că USR va continua să promoveze reformele structurale, dar fără a pune presiune suplimentară asupra mediului economic.