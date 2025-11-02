Ministrul Florin Manole a declarat că subiectul pensiilor nu a fost încă discutat în Coaliție, întrucât Guvernul trebuie mai întâi să stabilească dacă va majora salariul minim pe economie.

El a explicat că această decizie are impact direct asupra bugetului de stat, inclusiv asupra fondului de pensii.

Ministrul a subliniat că o creștere a salariului minim ar putea genera venituri suplimentare din contribuțiile sociale, ceea ce ar permite ulterior o analiză mai realistă privind o eventuală indexare a pensiilor.

Florin Manole a anunțat că intenționează să propună premierului Ilie Bolojan un mecanism de sprijin pentru pensionarii cu indemnizații mici, similar celui aplicat în 2025.

„Trebuie avută în vedere și soluția asta și trebuie avută în vedere orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, mai ales a celor cu venituri mici”, a precizat ministrul Muncii la Antena 3 CNN.

El a amintit că, potrivit actualului sistem, pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei primesc un ajutor financiar total de 800 de lei, plătibil în două tranșe. Ultima tranșă, de 400 de lei, urmează să fie virată odată cu pensia din luna decembrie.

„Avem acest mecanism 800 de lei, stabilit la începutul anului, din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie. Pensionarilor (n.red. – cu pensii) sub 2.574 lei cred că era pragul. Ei bine, acești bani există, vor fi dați odată cu pensia, în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util parțial în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026”, a precizat ministrul social-democrat.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul o indexare a pensiilor la sfârșitul acestui an, Manole a spus că este o „dorință și un deziderat” pe care Ministerul Muncii nu îl abandonează. Totuși, el nu a oferit un termen concret și a evitat să confirme existența unei decizii politice în acest sens.