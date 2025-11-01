Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat intenția de a modifica legea privind pensiile magistraților, cu scopul de a aduce mai mult echilibru.

Oficialul a explicat că dorește o nouă lege care să prevadă o vârstă de pensionare mai ridicată, de 65 de ani, și o vechime minimă în magistratură de 15 ani, față de 10 ani cât este în prezent.

„Vreau o nouă lege, adică o perioadă de pensionare mai mare, astfel încât magistrații să ajungă la 65 de ani, cu o vechime de 15 ani în loc de 10 ani, cum este acum”, a indicat șeful de la Ministerul Muncii.

Florin Manole a precizat că nu susține creșterea procentului din ultimul salariu net care stă la baza calculului pensiei, subliniind că actuala valoare de 70% este suficientă.

Ministrul a adăugat că scopul este de a adopta o soluție „corectă și social-democrată”, menită să asigure echitate socială și să mențină încrederea cetățenilor în sistemul de justiție.

„În prezent, legea prevede un procent de 70%. Nu propun majorarea la 80%. Ceea ce dorim este o soluție corectă, social-democrată, care să asigure echitate socială și să mențină încrederea oamenilor în justiție”, a adăugat Manole.

Ministrul Muncii a avertizat totodată că România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din PNRR dacă legea nu va fi modificată până la termenul-limită de 28 noiembrie.

În opinia sa, este esențial ca autoritățile să ajungă la o soluție în timp util pentru a evita pierderea fondurilor europene.

„Avem o problemă, un termen limită și o sumă de bani importantă pe care nu trebuie să o pierdem”, a fost semnalul de alarmă tras de Florin Manole la Antena 3.

Ministrul a mai răspuns criticilor privind presupusul tratament privilegiat al magistraților, afirmând că toate categoriile profesionale trebuie să participe la dialog, dar cu scopul de a identifica soluții reale, nu de a întreține dispute sterile.

El a subliniat că magistrații merită o remunerare corectă, atât în activitate, cât și la pensie, însă fără excese. În opinia sa, pensiile foarte mari, care ajung la 65.000 de lei, reprezintă o nedreptate și o consecință a vulnerabilităților legislative care trebuie corectate.