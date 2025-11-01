Florin Manole anunță schimbări la pensiile magistraților. Nu este de acord cu creșterea procentului din ultimul salariu net care stă la baza calculului pensiei
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat intenția de a modifica legea privind pensiile magistraților, cu scopul de a aduce mai mult echilibru.
Oficialul a explicat că dorește o nouă lege care să prevadă o vârstă de pensionare mai ridicată, de 65 de ani, și o vechime minimă în magistratură de 15 ani, față de 10 ani cât este în prezent.
„Vreau o nouă lege, adică o perioadă de pensionare mai mare, astfel încât magistrații să ajungă la 65 de ani, cu o vechime de 15 ani în loc de 10 ani, cum este acum”, a indicat șeful de la Ministerul Muncii.
Florin Manole a precizat că nu susține creșterea procentului din ultimul salariu net care stă la baza calculului pensiei, subliniind că actuala valoare de 70% este suficientă.
Ministrul a adăugat că scopul este de a adopta o soluție „corectă și social-democrată”, menită să asigure echitate socială și să mențină încrederea cetățenilor în sistemul de justiție.
„În prezent, legea prevede un procent de 70%. Nu propun majorarea la 80%.
Ceea ce dorim este o soluție corectă, social-democrată, care să asigure echitate socială și să mențină încrederea oamenilor în justiție”, a adăugat Manole.
Magistrații trebuie să fie remunerați corect, atât la salariu, cât și la pensie, dar nu excesiv
Ministrul Muncii a avertizat totodată că România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din PNRR dacă legea nu va fi modificată până la termenul-limită de 28 noiembrie.
În opinia sa, este esențial ca autoritățile să ajungă la o soluție în timp util pentru a evita pierderea fondurilor europene.
„Avem o problemă, un termen limită și o sumă de bani importantă pe care nu trebuie să o pierdem”, a fost semnalul de alarmă tras de Florin Manole la Antena 3.
Ministrul a mai răspuns criticilor privind presupusul tratament privilegiat al magistraților, afirmând că toate categoriile profesionale trebuie să participe la dialog, dar cu scopul de a identifica soluții reale, nu de a întreține dispute sterile.
El a subliniat că magistrații merită o remunerare corectă, atât în activitate, cât și la pensie, însă fără excese. În opinia sa, pensiile foarte mari, care ajung la 65.000 de lei, reprezintă o nedreptate și o consecință a vulnerabilităților legislative care trebuie corectate.
„Magistrații și orice alt corp profesional au dreptul să stea la masa discuțiilor. Dialogul este esențial, dar trebuie să fie orientat către soluții, nu să însemne două monologuri paralele.
Guvernul și magistrații trebuie să discute deschis, pentru a ajunge la un consens acceptabil pentru toate părțile și pentru societate.
Magistrații trebuie să fie remunerați corect, atât la salariu, cât și la pensie, dar nu excesiv. Există pensii foarte mari, de 65.000 de lei, care sunt nedrepte. Unele persoane au profitat de vulnerabilitățile legii, dar acum trebuie să le corectăm”, a mai explicat Florin Manole.
