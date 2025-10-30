Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi seară, la Digi24, că există șanse reale ca noua lege a pensiilor magistraților să fie adoptată până la 28 noiembrie, termen stabilit de coaliția de guvernare.

Oficialul UDMR a precizat că adoptarea actului normativ este posibilă în următoarele patru săptămâni, cu condiția existenței unei decizii ferme și a unei voințe politice clare.

El a subliniat că administrația trebuie să se concentreze mai mult pe fapte decât pe discursuri, arătând că există riscul ca activitatea guvernamentală să fie dominată de „multă comunicare și prea puțină administrație”. Potrivit vicepremierului, reformele și investițiile trebuie continuate indiferent de campania electorală sau de disputele politice, iar coaliția are datoria să ducă aceste procese la bun sfârșit.

„Se poate – o putem face în 4 săptămâni. Este nevoie doar de o decizie, de determinare și de voință politică pentru a face acest lucru. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație. Acesta este riscul cel mai mare: să vorbim mai mult, să facem mai multă politică decât muncă efectivă în administrație – și centrală și locală, pentru că investițiile trebuie continuate, reformele trebuie finalizate și noi asta propunem în Coaliție de fiecare dată”, a afirmat Tanczos Barna.

Tanczos Barna a atras atenția că neadoptarea reformei privind pensiile magistraților ar putea costa România peste 200 de milioane de euro, sumă ce ar putea fi pierdută din fondurile europene, și a afirmat că autoritățile sunt aproape de o soluție echilibrată, acceptată atât de sistemul judiciar, cât și de Ministerul Public.

Vicepremierul a recunoscut că au existat probleme de procedură în elaborarea legii, explicând că în trecut unele acte normative au fost adoptate fără respectarea termenului de 30 de zile, dar totuși au trecut de Curtea Constituțională.

În privința conținutului legii, acesta a menționat că discuțiile se concentrează pe două aspecte: procentul pensiei raportat la ultimul salariu – 70% sau 75% – și perioada de tranziție de 10 sau 15 ani până la pensionare.

El a subliniat că nu există motive de blocaj, fiind convins că se poate ajunge la un compromis între magistrați, Parlament, Guvern și Președinție, însă a insistat că procesul trebuie accelerat.