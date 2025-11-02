Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei și a vorbit despre provocările majore ale orașului, dar și despre direcția pe care Bucureștiul ar trebui să o urmeze. El a descris ultimii ani ca o perioadă marcată de o luptă continuă „între infrastructură și panseluțe”, subliniind că administrațiile succesive au risipit resurse pe proiecte de suprafață, în timp ce investițiile esențiale au fost amânate.

„Cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Veneam încoace şi mă gândeam cum am putea să definim anii aceştia din istoria Bucureştiului. Lupta între corupţie şi anticorupţie ar fi prea simplu… cred că definiţia ar fi lunga luptă între infrastructură şi panseluţe. Pentru că oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Şi, din păcate, am avut o tensiune politică ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraş pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase. Dar nu ne-a dus acolo unde oraşul ăsta cu adevărat are nevoie: infrastructură”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a reamintit momentul în care, în calitate de primar general, a inițiat un referendum local, menit să stabilească prioritățile de dezvoltare ale orașului.

„Din nou, mi-am adus aminte unde eram anul trecut pe vremea asta… cu mult efort și insistențe am reușit să organizăm un referendum pentru Bucureşti şi eram în campania pentru acest referendum. Şi în referendumul ăsta oamenii au votat. Am avut trei întrebări. Una despre droguri, cum poate să lupte Primăria Capitalei şi care sunt responsabilităţile Primăriei Capitale în această luptă cu un flagel care infectează şi sperie multe familii din oraşul ăsta. Bineînţeles că să faci asta, ai nevoie de bani şi ne întoarcem la întrebarea 1. Cum se împart banii pe care cetăţenii muncind îi scot din buzunar pentru ca oraşul să se dezvolte în sfârşit şi să intre în competiţia globală pe care e obligat să o ducă. Da şi mulţumesc lui Cătălin Drulă ca a transpus această primă întrebare într-un proiect de lege pe care eu sper să-l vedem aprobat”, a spus el.

A doua întrebare din referendum, a precizat Nicușor Dan, a vizat dezvoltarea urbană și felul în care aceasta ar trebui gestionată de Primăria Capitalei.

„Şi a mai fost o întrebare, întrebarea numărul 2, cu privire la… din nou o întrebare foarte importantă, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană, dar asta pe 7% din teritoriul oraşului. Pentru că restul a avut o dezvoltare urbană a sectoarelor, sau ca să spunem lucrurilor pe şleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti. Cam asta s-a întâmplat şi de aia e important ca ce au spus bucureştenii să fie transpus în realitate, de la nivelul Primăriei Capitalei. Dezvoltarea urbană trebuie să fie făcută, aşa cum spune o ştiinţă numită urbanism, de vreo 100 de ani. În esenţă să pună locuitorul pe primul loc”, a conchis el.

Uniunea Salvați România și-a anunțat oficial candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei. Cătălin Drulă, președintele partidului, a fost lansat duminică în cursa pentru funcția de primar general, în cadrul conferinței municipale a filialei USR București, eveniment desfășurat în prezența a peste 400 de membri și simpatizanți ai formațiunii.

Conferința municipală a fost urmată de o ședință a Biroului Național al USR, în cadrul căreia a fost validată oficial candidatura lui Drulă pentru alegerile locale din 7 decembrie 2025.

La eveniment au participat figuri importante din conducerea partidului, printre care Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, Vlad Voiculescu, liderul filialei București, și Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

În discursul său, Cătălin Drulă a subliniat că vrea să ducă mai departe direcția începută de actualul primar general, Nicușor Dan, pe care îl consideră un partener de principii comune.

„Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară.”

Liderul USR a reamintit că „cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege”.

Drulă a explicat că pentru unul dintre aceste proiecte – referendumul pentru bugetul Capitalei – a depus chiar el un proiect legislativ în Parlament, „discutat cu președintele Nicușor Dan”.

Drulă a afirmat că își propune să ofere Bucureștiului o administrație „modernă, digitală și transparentă”, capabilă să continue reformele de urbanism și infrastructură începute în ultimii ani, dar și să atragă mai eficient fonduri europene.

„Bucureștiul are nevoie de un restart complet, de o echipă care să nu se teamă de reforme și să pună interesul public mai presus de combinațiile politice”, a mai spus liderul USR.

În privința posibilei competiții cu Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD), Drulă a transmis că este pregătit pentru o campanie „bazată pe idei, nu pe promisiuni populiste”. El a adăugat că diferența dintre USR și celelalte partide „va fi făcută de seriozitate, transparență și competență administrativă”.

Un sondaj realizat de Avangarde, pe un eșantion de 1.000 de persoane din Municipiul București, îl plasează pe Cătălin Drulă pe locul trei în intențiile de vot pentru Primăria Generală.

Pe primul loc se află Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, cu 23%, în timp ce Drulă este cotat cu 17%.

Chiar și în acest context, liderul USR consideră că șansele sale pot crește pe fondul mobilizării electoratului urban și al dorinței de schimbare a bucureștenilor.