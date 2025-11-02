Bogdan Chirițoiu a afirmat că măsura plafonării prețurilor la alimente și-a pierdut impactul. El a explicat că retailerii și producătorii au învățat să ocolească restricțiile, ceea ce a dus la o echilibrare artificială a pieței.

Potrivit acestuia, plafonarea „a avut sens doar la început”, iar pe măsură ce timpul a trecut „nu se mai vede un impact real”. Chirițoiu a spus că unele produse s-au ieftinit temporar, dar altele s-au scumpit, astfel încât rezultatul final pentru consumator a devenit neutru.

El a mai spus că firmele din comerț au reușit să compenseze pierderile prin ajustarea prețurilor altor produse, iar intervenția statului nu mai ajută în prezent la protejarea consumatorilor.

„Măsura asta de plafonare deja ţine de câtva timp. Ea, dacă a avut sens, a avut sens la început. Acum, cu cât trece timpul, are mai puţin sens, adică nu mai vezi impact până la urmă. Unele preţuri au scăzut, dar altele au crescut, deci, piaţa şi ea se adaptează. Prima dată companiile sunt luate prin surprindere, deci câteva luni ai efect, dar după un timp lumea învaţă cum să se adapteze, cum să ocolească diferitele restricţii ale Guvernului şi am văzut că au crescut preţurile la alte produse. Până la urmă, efectul este neutru pe ansamblu pentru consumatorul tipic, iar dacă vrem să-i ţintim pe consumatorii săraci, poate avem alte instrumente ca să ajungem la cei care sunt mai săraci”, a susţinut şeful autorităţii de concurenţă.

Președintele Consiliului Concurenței a arătat că măsura plafonării a fost extinsă până în primăvara anului 2026, dar că ar fi fost important ca Guvernul să pregătească din timp un plan de retragere graduală.

El a explicat că ar fi dorit „ca Executivul să vină cu un plan B, pentru că Ministerul Agriculturii ar fi trebuit să aibă pregătit un mecanism alternativ”. Chirițoiu a adăugat că nu știe ce decizie va fi luată în continuare, dar că este posibil ca Guvernul să lase piața să se regleze singură.

Acesta a avertizat totodată că reanunțarea la plafonare ar putea fi amânată pe fondul liberalizării pieței gazelor naturale, un context care ar putea genera presiuni politice suplimentare.

„La alimente, plafonarea a fost extinsă până în primăvară. Sper că e ultima plafonare, chiar dacă ea va coincide cu liberalizarea la gaze. Deci, mi-e frică iar de o discuţie „chiar acum să renunţăm la plafonare când, iată, liberalizăm gazele. Chiar dacă vine primăvara şi nu se mai încălzeşte lumea cu gaze, totuşi va creşte preţul la gaze şi chiar acum vă treziţi să scoateţi plafonul la alimente”. Vom vedea. Mă gândesc la discursul pe care o să-l auzim în februarie. N-o să ştim exact, creşte sau nu creşte (preţul la gaze – n. r.), dar mi-e teamă de acest discurs. De asta mi-aş fi dorit acum, dar n-am reuşit să convingem Coaliţia, să fi venit măcar cu un plan de exit. Să fi spus, „bun, şase luni prelungim plafonarea, dar după astea şase luni, iată planul B, pentru că Ministerul Agriculturii are pregătit un plan B”. Acum, nu ştiu ce o să facă. Poate nu mai punem nimic în locul plafonării, să lăsăm piaţa să se regleze singură şi vedem ce se întâmplă sau venim cu vreun plan B”, a afirmat Chiriţoiu.

Bogdan Chirițoiu a subliniat că eliminarea plafonării în cazul asigurărilor RCA a arătat că piața se poate regla fără intervenții. El a spus că, după ridicarea restricțiilor, nu s-au înregistrat creșteri majore ale tarifelor, ci doar ajustări firești.

Potrivit acestuia, „piața RCA se comportă normal”, iar unele polițe s-au scumpit în timp ce altele s-au ieftinit, semn că mecanismele concurențiale funcționează corect.