Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a afirmat că, din perspectiva autorității, piața RCA se află într-un proces de echilibrare. El a spus că scopul este ca evoluția cadrului legislativ și de reglementare să atragă mai mulți jucători în domeniu, ceea ce ar duce la o ofertă mai mare și la o competiție corectă între asiguratori. Petrescu a menționat că, în aceste condiții, prețurile ar trebui să se stabilizeze și, pe termen lung, ar putea chiar să scadă.

Totodată, a explicat că există și factori independenți de controlul ASF, precum inflația și alți indicatori economici, care pot influența costul polițelor. Cu toate acestea, autoritatea își propune să țină creșterile „în control” și să asigure predictibilitate pentru șoferi.

„Perspectiva noastră este să avem creșterile în control. Nu ar trebui să se mai scumpească. Sunt elemente independente de noi. Ce țin de inflație, ce țin de alți indicatori economici care se adaugă cu sau fără voia noastră ca autoritate. Însă, din punctul de vedere al autorității, modul în care spațiul de reglementare și de legiferare evoluează este făcut în așa fel încât să vină și mai mulți jucători din piața de asigurări RCA, astfel încât mai mulți emitenți, o ofertă mai mare și prețul ar trebui să se stabilizeze și eventual, într-o perspectivă a viitorului, printr-o competitivitate corectă, concurență corectă, să și scadă”, a spus președintele ASF pentru Libertatea.

Întrebat despre gradul de concurență din sectoarele supravegheate de instituție, Petrescu a spus că există loc pentru noi competitori, în special pe piața asigurărilor. El a subliniat că, deși domeniul a înregistrat o creștere solidă în ultimii ani, este nevoie în continuare de diversificarea ofertei și de extinderea bazei de clienți.

Președintele ASF a vorbit și despre situația asigurărilor obligatorii pentru locuințe (PAID), precizând că doar aproximativ un sfert dintre români au astfel de polițe. El a estimat gradul de acoperire la 22–25% și a spus că, în contextul numărului mare de incendii și alte calamități, este esențial ca mai mulți proprietari să își asigure locuințele.

Petrescu a arătat că responsabilitatea este împărțită între companiile de asigurări, care trebuie să fie mai active în promovarea produselor, și autorități, care pot simplifica accesul la polițe. El a adăugat că obiectivul este ca, în următorii ani, ponderea locuințelor asigurate să crească spre 95% sau chiar 100%, subliniind că procesul va necesita timp, dar direcția este una pozitivă.