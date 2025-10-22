Asigurarea RCA va deveni obligatorie pentru două tipuri de trotinete și biciclete electrice, potrivit explicațiilor oferite de vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN.

Este vorba despre vehiculele capabile să atingă o viteză de 25 km/h sau, alternativ, cele care circulă cu minimum 14 km/h, dar cântăresc peste 25 de kilograme.

De asemenea, controlul acestor asigurări se va realiza, cel mai probabil, prin aplicarea unui autocolant special, similar celui folosit pentru rovinietă, pe care proprietarii vor fi obligați să îl lipească vizibil pe vehicul.

Proiectul de lege care modifică Legea RCA pentru a include și aceste vehicule a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, și urmează să fie trimis Președintelui României pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, reglementarea va deveni obligatorie la nivel național.

Vicepreședintele ASF a precizat că normele de aplicare vor fi publicate în termen de 30 de zile de la promulgare.

„Vom stabili și perioada de implementare, probabil alte trei luni de zile”, a declarat Sorin Mititelu la Antena 3 CNN.

Potrivit oficialului ASF, doar anumite trotinete și biciclete electrice vor fi supuse obligației de asigurare, în funcție de viteza și greutatea acestora.

„Ceea ce urmează a se întâmpla ține întâi de o informare publică absolut necesară, anume trebuie să fie bine cunoscut faptul că nu orice trotinetă trebuie asigurată cu asigurare RCA, ci doar cele care au o viteză constructivă de minim 25 de kilometri la oră, dar și cele care au viteză mai mică, de la 14 kilometri la oră, dar cu o masă constructivă de minim 25 de kilograme”, a explicat Mititelu.

Vicepreședintele ASF a adăugat că obligația de a achiziționa polița RCA revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice care dețin astfel de vehicule.

ASF urmează să stabilească metoda exactă de identificare a trotinetelor și bicicletelor electrice în trafic, iar soluția propusă este una vizuală și ușor de verificat.

„Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovineta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare”, a spus vicepreședintele ASF.

Potrivit noilor prevederi legislative, polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără ca vehiculele să fie oprite în trafic, iar istoricul daunelor va fi armonizat la nivelul Uniunii Europene.

Guvernul a justificat extinderea obligației RCA prin creșterea numărului de accidente provocate de vehiculele electrice ușoare. Doar în 2025, autoritățile au raportat peste 1.600 de accidente, dintre care șapte mortale, iar în intervalul 2021–2024, alte 24 de persoane și-au pierdut viața în incidente similare.

Prin această modificare, autoritățile urmăresc o mai bună reglementare și responsabilizare a utilizatorilor de vehicule electrice, pentru a reduce riscurile din trafic și pentru a acoperi eventualele pagube produse terților.