Macaulay Culkin i-a adus un ultim omagiu lui Catherine O’Hara printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actorul, cunoscut pentru rolul lui Kevin din „Home Alone”, a publicat o fotografie cu ei doi din film, alături de o imagine din decembrie 2023, când a primit steaua sa pe Hollywood Walk of Fame.

La descriere, actorul a scris:

„Mama. Credeam că mai avem timp. Îmi doream mai mult. Îmi doream să stau într-un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar aveam atât de multe de spus. Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

Pedro Pascal și-a arătat și el recunoștința, postând pe Instagram o fotografie cu O’Hara de pe platoul sezonului doi al serialului „The Last of Us”, alături de un mesaj emoționant:

„Oh, ce genial a fost să fiu aproape de tine. Recunoștință eternă. Lumea mea este mai puțin luminoasă, dar această lume norocoasă care te-a avut, te va păstra mereu. Mereu Singura și unică #CatherineOHara.”

Seth Rogen, creatorul serialului „The Studio”, a publicat un omagiu lung, însoțit de o fotografie în care râde împreună cu O’Hara:

„Chiar nu știu ce să spun. I-am spus când am întâlnit-o prima dată că o consider cea mai amuzantă persoană pe care am avut plăcerea să o văd pe ecran. «Home Alone» a fost filmul care m-a făcut să vreau să fac filme. Să lucrez cu ea a fost o adevărată onoare. Era isterică, amabilă, intuitivă, generoasă… m-a făcut să vreau să facem serialul nostru suficient de bun pentru a merita prezența ei în el. Este pur și simplu devastator. Suntem norocoși că am trăit într-o lume în care ea a existat.”

Catherine O’Hara, actriță canadiană-americană, a murit vineri la vârsta de 71 de ani, după o scurtă boală, la reședința sa din Los Angeles, a anunțat agenția sa de management artistic, CAA. Născută în 1954 la Toronto, O’Hara și-a început cariera cinematografică în 1980 și a devenit cunoscută la nivel internațional în 1990, odată cu rolul mamei lui Kevin McCallister în „Home Alone”, continuând în „Home Alone 2: Lost in New York”. În 1988, a strălucit în „Beetlejuice”, în rolul Deliei Deetz, alături de Tim Burton.

În ultimii ani, Catherine O’Hara a impresionat publicul și criticii cu interpretarea Moirei Rose în „Schitt’s Creek”, pentru care a câștigat un Primetime Emmy în 2020 și un Glob de Aur în 2021. De asemenea, a jucat în serialul „The Last of Us” (2025) și a primit două premii SAG de la Sindicatul Actorilor Americani.