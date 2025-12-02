În urmă cu o săptămână, soțul ei, Valerian Grigore, anunțase că starea în care se află Rodica Grigore este critică și că se află la terapie intensivă din 18 noiembrie 2025, cerând sprijin și rugăciuni din partea tuturor celor care o îndrăgeau.

Rodica și Valerian Grigore formau un cuplu solid, atât pe scenă, cât și în viața personală. Din dorința de a-i fi alături soției sale, Valerian cerea ajutorul publicului, vorbind despre dragostea, durerea și neputința pe care le trăia în acele zile dificile. El îi ruga pe oameni să se unească în rugăciune, pentru ca artista să primească putere, vindecare și sprijin divin. Mulțumea celor care se rugau pentru ea și le dorea sănătate, pace și liniște în suflete.

În ziua de 2 decembrie, însă, soțul artistei a anunțat vestea tragică a morții acesteia, descriind momentul ca fiind unul dintre cele mai dureroase din viața sa. El explica faptul că îi este extrem de greu să transmită mesajul, amintind că regretata artistă era cea care comunica activitatea lor profesională.

Își exprima recunoștința față de toți cei care i-au purtat artistei dragoste și au susținut-o în momentele grele, spunând că ea era un simbol al iubirii, pe care îl dăruia cu generozitate celor din jur. Totodată, acesta a rugat ca rugăciunile să continue, de această dată pentru odihna sufletului ei.

„Apelez la ajutorul vostru din dragostea pe care i-o port soției mele din toată ființa mea , din durerea pe care o am în suflet , din neputință și din slăbiciune pentru ca singur nu pot face nimic . Soția mea se află în stare gravă , la spitalul Elias la terapie intensivă din data de 18.11.2025 . Vă rog din tot sufletul și toată inima : RUGAȚI-VĂ PENTRU EA ! Avem nevoie să fim uniți câți mai mulți în rugăciune în această perioadă. Să ne rugăm împreună bunului Dumnezeu, să se milostivească asupra ei , să îi întărească trupul , să îi dea putere să o ridice din patul bolii și al durerii , și să o întoarcă din nesanatate în sănătate ! Dar fiecare să se roage cum poate si cum știe . Numele ei de botez este RADA . Dumnezeu să vă răsplătească cu sănătate deplină , cu pace și liniște în suflete ! Vă mulțumesc enorm tuturor!”, transmitea Valerian Grigore.

Valerian Grigore a anunțat și detaliile funeraliilor: cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face la Biserica Teiul Doamnei Ghika din București, iar slujba de înmormântare va avea loc în data de 4 decembrie 2025, la ora 12. Înhumarea va fi în satul Ghermănești din comuna Snagov.

„Dragii mei, iubiților ! Soția mea Rada, S-A ÎNĂLȚAT LA CERURI, A TRECUT IN VESNICIE, ÎN ETERNITATE . DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ ! Este a doua oară când folosesc acest mijloc de comunicare în viață. Îmi este foarte greu, sunt doborât de durere, să trimit acest mesaj. Ea era cea care vă aducea vești despre activitatea noastră profesională. Vă mulțumesc din suflet, tuturor celor care ați ales să fiți alături de noi in cele mai grele clipe, am impletit rugaciunile împreună, ați trimis gânduri bune și frumoase pentru ea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați iubit-o , de altfel și ea era un munte, un ocean, un abis de iubire care îl revarsa celor din jur. Vă rog, in continuare să ne rugăm pentru ea, dar acum îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, , să îi deschidă porțile cele cerești, și să o primească în împărăția Sa. Nădăjduiesc că prin suferința prin care a trecut , Dumnezeu o va primi , acolo unde se odihnesc drepții care au bine plăcut Lui din veac. Pentru cei care doresc să își ia rămas bun, pot să o facă la Biserica Teiul Doamnei Ghika din București. Slujba de înmormântare va avea loc pe data 04, 12 2025 , joi, ora 12, iar înhumarea va fi în satul Ghermănești din comuna Snagov”, a mai transmis Valerian Grigore.

Regretata artistă se confruntase în trecut și cu o boală gravă, fiind diagnosticată cu cancer. Reușise să-și revină, iar experiența trăită o apropiase de credință, dându-i puterea de a depăși momentul dificil. Mărturisea că frecventa duhovnicul săptămânal, se ruga mult și încerca să înțeleagă ce anume i-a declanșat boala. Hotărâse chiar să țină un post negru de 40 de zile, considerând acest gest parte din drumul ei spre vindecare.

„M-am dus la duhovnic săptămânal, m-am rugat mult. Am vrut să înțeleg ce anume mi-a declanșat boala. Apoi m-am hotărât să țin post negru 40 de zile” , mărturisea regretata artistă.

Dispariția Rodicăi Grigore lasă un gol uriaș în folclorul românesc, în sufletul soțului ei și în inimile celor care au îndrăgit-o.