Lumea muzicii românești este în doliu după dispariția lui Artan, pe numele real Adrian Pleșca, solist emblematic al rockului autohton și figură centrală a trupelor Timpuri Noi și Partizan. Artistul a decedat astăzi, 2 decembrie 2025, la vârsta de 64 de ani.

Surse citate de Gândul afirmă că acesta ar fi suferit un accident vascular cerebral în locuința sa, iar soția lui ar fi chemat imediat ambulanța. Transportat la Spitalul Pantelimon, medicii nu ar mai fi putut să-i salveze viața.

Artan rămâne una dintre cele mai influente și ușor de recunoscut voci ale rockului românesc. Pe lângă activitatea din Timpuri Noi și Partizan, a făcut parte și din Corul Radio România, unde a cântat din 1990.

Cu mai puțin de șapte luni înainte de moarte, el vorbea la Radio România despre noul album Partizan, „Nori peste Sălăjan”, lansat la Electrecord, un proiect prin care artistul își reevalua parcursul muzical și influențele care i-au definit stilul.

Cariera lui Artan a început în octombrie 1982, când a fondat trupa Timpuri Noi alături de prietenul său din copilărie, Răzvan Moldovan.

După 1990, formația a devenit un reper al rockului românesc, cu piese devenite hituri, precum „Stere” sau „Tanța”. În paralel, artistul a avut și activități media, prezentând în anii 1994–1995, împreună cu Oana Ionescu, emisiunea „Ping Pong în Familie”, difuzată la TVR 1.

De-a lungul a aproape trei decenii de activitate în Timpuri Noi, Artan a avut și o pauză importantă între 2001 și 2006, perioadă în care a creat trupa Partizan, cunoscută pentru succesul imens al piesei „Fata mea”, melodie care a cucerit publicul prin umor și ironie.

Trupa s-a destrămat în 2004, iar Artan a revenit la Timpuri Noi, formație pe care a părăsit-o din nou în 2009. A relansat Partizan în 2011, a mai făcut o pauză în 2019, apoi a revenit încă o dată în martie 2022, continuând să cânte și să creeze până în ultimii ani ai vieții.

În luna octombrie a acestui an, artistul a fost acuzat de hărțuire față de o tânără de 18 ani, într-un club din București. Adrian Pleșca a transmis pe Facebook că regretă cele întâmplate și își cere iertare celor afectați de comportamentul său.

Poliţia Capitalei anunţă că s-a autosesizat după ce mama unei tinere îl acuză pe artistul Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, că a încercat să-i sărute cu forţa fiica de 18 ani, după care ar fi procedat la fel cu o altă tânără. Până în prezent nu a fost formulată nicio plângere penală, precizează Poliția.

Mama unei tinere de 18 ani acuză, într-o postare pe Facebook, că fiica de 18 ani a fost „hărţuită” de Adrian Pleşca, zis Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, în vârstă de 64 de ani. Incidentul a avut loc la un local din Bucureşti.

„După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate şi a încercat să o sărute cu forţa şi să tragă din ţigara ei electronică. Ea şi prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistenţe – ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a şi sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, a povestit femeia.

Ea mai acuza, la acel moment, că și organizatorul a recunoscut că Pleşca „mai face aşa ceva”.

Artistul și-a explicat gestul într-un clip video postat pe Facebook, cerând iertare celor implicați.