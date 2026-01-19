Domnica Trop, una dintre cele mai respectate interprete de muzică populară din zona Olteniei, s-a stins din viață astăzi, 19 ianuarie, la vârsta de 87 de ani, potrivit unui anunț făcut de familia sa. Recunoscută pentru autenticitatea repertoriului și pentru modul în care a păstrat nealterată esența cântecului tradițional, artista a fost considerată un reper al folclorului mehedințean.

De-a lungul deceniilor, Domnica Trop a fost mai mult decât o interpretă, devenind o voce care a transmis din generație în generație valorile și sensibilitatea satului românesc. Prin cântecele sale, a dus mai departe povești, obiceiuri și stări sufletești care definesc identitatea culturală a zonei Mehedinți.

Recunoașterea oficială a valorii sale a venit și în anul 2013, când Domnica Trop a fost declarată „Tezaur Uman Viu”, titlu acordat persoanelor care păstrează și transmit patrimoniul cultural imaterial al României. Această distincție a confirmat rolul său esențial în conservarea tradiției populare autentice.

Într-un mesaj public, familia artistei a anunțat trecerea sa la cele veșnice și a transmis un amplu omagiu dedicat contribuției pe care Domnica Trop a avut-o asupra culturii populare românești. În comunicatul transmis, apropiații au vorbit despre impactul profund al pierderii și despre moștenirea artistică lăsată în urmă.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Muma Domnica! De astăzi, cântecul Mehedințiului este mai trist și mai sărac. Muma Domnica Trop, Tezaur Uman Viu și muma cântecului mehedințean, a plecat la cele veșnice. A lăsat în urmă o moștenire neprețuită. Prin glasul ei, tradiția a rămas vie, iar sufletul satului românesc a fost dus mai departe din generație în generație. A fost o voce a neamului, o inimă plină de dor și o lumină pentru generații întregi de tineri artiști. Cântecul ei nu se va stinge niciodată, pentru că trăiește în sufletele celor care au ascultat-o și au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar cântecul ei să ne rămână veșnic în inimă. Ne plecăm frunțile cu respect și recunoștință pentru tot ce a dăruit neamului nostru. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar amintirea ei să rămână veșnic binecuvântată”.

Mesajul subliniază rolul Domnicăi Trop ca păstrătoare a tradiției și ca figură emblematică pentru comunitatea din care a făcut parte, evidențiind dimensiunea umană și culturală a activității sale.

Dispariția Domnicăi Trop a fost marcată și de reacții din partea reprezentanților vieții publice. Senatorul buzoian Oana Buzatu a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe, în care a evidențiat importanța artistei pentru cultura tradițională românească și pentru județul Mehedinți.

În mesajul publicat pe Facebook, aceasta a subliniat statutul Domnicăi Trop ca reper cultural și simbol identitar pentru comunitatea locală.

„Rapsodul mehedințean Domnica Trop, un reper al culturii tradiționale românești și un simbol al identității noastre locale a trecut la cele veșnice, o veste dureroasă pentru județul Mehedinți”.

Într-o intervenție mai amplă, senatorul a amintit faptul că Domnica Trop a fost singurul reprezentant al județului Mehedinți care a primit titlul de „Tezaur Uman Viu”, distincție acordată de UNESCO. Această recunoaștere a fost descrisă drept una supremă pentru cei care au purtat și transmis patrimoniul cultural imaterial al României cu demnitate și autenticitate.

„Domnica Trop a fost singurul mehedințean distins cu titlul de „Tezaur Uman Viu” de către UNESCO, o recunoaștere supremă pentru cei care au purtat, cu demnitate și har, patrimoniul cultural imaterial al României. Prin glasul, cântecul și înțelepciunea sa, a transmis generațiilor valori autentice, tradiții și obiceiuri care definesc sufletul Mehedințiului”.

Pe lângă titlul de „Tezaur Uman Viu”, Domnica Trop a primit și alte distincții care au marcat importanța activității sale artistice. În anul 2018, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare, în semn de apreciere pentru întreaga sa carieră și pentru contribuția adusă patrimoniului cultural local.

Această recunoaștere a venit ca o confirmare a impactului pe care Domnica Trop l-a avut asupra comunității și asupra modului în care tradiția a fost păstrată și transmisă. Prin activitatea sa, artista a demonstrat că folclorul nu este doar o expresie a trecutului, ci o formă de continuitate și identitate vie.

„Ca membru al Comisiei pentru UNESCO din Parlamentul României, aduc un omagiu unei personalități care a dovedit că tradiția nu este trecut, ci continuitate, memorie și identitate vie”, a mai transmis senatorul Oana Buzatu, în mesajul dedicat artistei.

Moartea Domnicăi Trop marchează dispariția unei figuri esențiale pentru muzica populară românească, însă cântecul și moștenirea sa rămân parte integrantă din patrimoniul cultural al României.