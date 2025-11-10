Valentin Moldovan, originar din Bistrița-Năsăud și mai târziu stabilit în Maramureș, a devenit cunoscut pentru timbrul său distinct și pentru modul autentic în care transmitea emoția prin muzică. Artistul a fost apreciat nu doar pentru voce, ci și pentru întreaga sa prezență scenică, caracterizată de discreție și devotament față de muzică.

Cariera sa s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii, începând cu anii ’70–’80, perioadă în care a adus contribuții importante la muzica folk românească. Moldovan a reușit să rămână relevant și apreciat de public de-a lungul timpului, consolidându-și reputația prin prestații constante și prin implicarea în diverse proiecte culturale.

În 1984, succesul său în cadrul festivalurilor „Baladele Dunării” și „Totuși Iubirea”, coordonate de Adrian Păunescu, i-a deschis ușa către Cenaclul Flacăra. De atunci, numele său a devenit asociat cu poezia și sensibilitatea specifică folkului românesc, iar contribuțiile sale au rămas parte din repertoriul național.

Creația care l-a consacrat, „Balada fulgerată de vânt”, a fost ulterior preluată și iubită de public sub titlul „Rău mă dor ochii, mă dor”, devenind astăzi un reper al muzicii folk românești. Cântecul a fost considerat de jurnalistul George Stanca drept „al doilea cântec care se confundă cu folclorul românesc, după Om bun al lui Dan Aldea”.

Pe parcursul carierei, Moldovan a fost prezent constant la festivaluri de profil și la evenimente comemorative dedicate Cenaclului Flacăra. Generații întregi de spectatori l-au asociat cu spiritul sincer și poetic al muzicii folk, iar prezența sa pe scenă era întotdeauna primită cu interes și apreciere de public.

Chiar și după destrămarea Cenaclului Flacăra, artistul și-a continuat activitatea, participând la concerte și evenimente culturale la nivel național. Prin aceste apariții, Moldovan a păstrat legătura cu publicul său și a menținut viu stilul autentic de folk al generației sale.

Andrei Păunescu a anunțat în noaptea precedentă decesul lui Valentin Moldovan, subliniind faptul că vestea vine la scurt timp după pierderea altor membri importanți ai comunității folk, precum Adrian Jacotă. Evenimentul a generat un val de mesaje de condoleanțe și amintiri despre contribuțiile artistului.

„Din păcate, echipa de dincolo a Cenaclului Flacăra s-a mărit cu Valentin Moldovan, aflu în plină noapte de la Cristian Buică. Abia plecase și Adrian Jacotă…”.

Potrivit informațiilor, Valentin Moldovan se confrunta cu probleme de sănătate. Moartea sa a fost resimțită de colegii de breaslă și de fanii muzicii folk drept o pierdere semnificativă.

Walter Ghicolescu, coleg și prieten apropiat al lui Valentin, a transmis un mesaj emoționant, în care descrie parcursul său artistic și spiritul său: