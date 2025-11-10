Nabil Shaban s-a născut în Iordania cu osteogeneză imperfectă, o afecțiune cunoscută sub numele de „boala oaselor fragile”. Medicii i-au spus mamei sale că nu va supraviețui copilăriei, dar el a dovedit contrariul, construind o carieră impresionantă în teatru și film.

Fratele său, Ahmed, a declarat că actorul a murit din cauza unei hemoragii cerebrale, transmite New York Times.

Pe lângă talentul său actoricesc, Shaban a devenit o figură emblematică pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități, reușind să schimbe percepții și să deschidă drumul pentru o nouă generație de artiști.

Shaban a câștigat o audiență internațională odată cu rolul lui Sil, un om de afaceri extraterestru cu un râs inconfundabil, în serialul de succes „Doctor Who”. Personajul său a apărut în șase episoade între 1985 și 1986, devenind rapid un favorit al fanilor. Actorul a reluat rolul în producții ulterioare, inclusiv în filmul „Sil and the Devil Seeds of Arodor” (2019).

În paralel, Shaban a jucat pe marile scene britanice, inclusiv la Teatrul Național din Londra. Printre producțiile în care a apărut se numără adaptarea romanului „Haroun and the Sea of Stories” (1998), piesa „Emperor and Galilean” de Henrik Ibsen (2011) și „Peter Gynt” (2019), de David Hare.

Pentru a depăși refuzurile instituțiilor teatrale care nu voiau să-l accepte din cauza dizabilității, Shaban a înființat împreună cu regizorul Richard Tomlinson propria companie teatrală, Graeae, dedicată actorilor cu și fără dizabilități.

Nabil Shaban a fost și dramaturg, abordând teme sensibile legate de discriminare și marginalizare. Printre piesele sale se numără The First To Go (1996), care tratează persecuția persoanelor cu dizabilități în timpul regimului nazist. A scris și a produs documentare, precum The Skin Horse (1985), despre viața intimă a persoanelor cu dizabilități.

Deși s-a bucurat de succes și recunoaștere, Shaban a mărturisit că a simțit adesea că publicul îi judeca performanțele prin prisma dizabilității. Într-un interviu acordat în 1987 publicației The Christian Science Monitor, spunea că uneori i se părea că „orice lucru mediocru pe care îl făcea era considerat excepțional doar pentru că venea din partea unei persoane cu dizabilități”.

Nabil Shaban s-a născut pe 12 februarie 1953, în zona metropolitană Amman, Iordania. Tatăl său, Mohammed, era inginer în armata iordaniană, iar mama sa, Naziha Issa, avea doar 14 ani la nașterea lui. După moartea tatălui, guvernul britanic i-a cerut mamei să se întoarcă în Iordania, dar i-a permis copilului să rămână în Marea Britanie pentru tratament medical.

A studiat psihologie și sociologie la Universitatea din Surrey, iar în 1979 a absolvit, moment în care a pus bazele companiei Graeae.

S-a căsătorit în 2016 cu Marcela Krystkova. Shaban era căsătorit și avea un fiu dintr-o relație anterioară, Zenyal Shaban-Rogers. De asemenea, avea un frate, Ahmed și două surori, Suzan și Jazz Shaban – aceasta din urmă având aceeași boală genetică.

Printre lucrările sale se numără și episodul documentar The Strangest Viking (2003), dedicat liderului viking Ivar cel Fără Oase, despre care unii istorici cred că ar fi avut aceeași afecțiune.

Într-un interviu pentru The Guardian, Shaban spunea că generația sa de persoane cu dizabilități fusese „convinsă că nu valorează nimic”, dar că el nu a crezut niciodată această minciună. „Am doar o viață, așa că trebuie să o fac cât mai plăcută posibil”, afirma actorul care și-a transformat vulnerabilitatea într-o lecție de curaj și demnitate.