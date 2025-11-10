Este o zi tristă pentru teatrul românesc: actorul Cristian Nicolaie s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintiri de neșters pentru colegi și spectatori.

Absolvent al Academiei de Teatru și Film din București, la clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache, Cristian Nicolaie a fost timp de 25 de ani unul dintre stâlpii Teatrului Nottara.

De-a lungul carierei sale, a interpretat roluri memorabile în spectacole precum „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regizat de Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, sub bagheta lui Lucian Sabados, „Figaro” după Beaumarchais, regizat de Mihai Lungeanu, și „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, în regia lui Dan Tudor.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐞. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti, specializarea Actorie (clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache), Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani. În ultimii ani a putut fi văzut în spectacolele: „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regia: Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, regia: Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, regia: Lucian Sabados, „Figaro”, după Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, regia: Dan Tudor. Vom reveni cu detalii despre ceremonia de înmormântare. Condoleanțe familiei și prietenilor, Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Teatrul Nottara.

Și Teatrul Excelsior i-a adus un omagiu, amintindu-și de blândețea și umorul fin care îl caracterizau: