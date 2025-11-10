A murit Cristian Nicolaie
Este o zi tristă pentru teatrul românesc: actorul Cristian Nicolaie s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintiri de neșters pentru colegi și spectatori.
Absolvent al Academiei de Teatru și Film din București, la clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache, Cristian Nicolaie a fost timp de 25 de ani unul dintre stâlpii Teatrului Nottara.
De-a lungul carierei sale, a interpretat roluri memorabile în spectacole precum „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regizat de Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, sub bagheta lui Lucian Sabados, „Figaro” după Beaumarchais, regizat de Mihai Lungeanu, și „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, în regia lui Dan Tudor.
Cristian Nicolaie, un actor dedicat
Teatrul Nottara a transmis cu profundă durere că colegul lor, Cristian Nicolaie, a trecut în neființă.
„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐞. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti, specializarea Actorie (clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache), Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani.
În ultimii ani a putut fi văzut în spectacolele: „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regia: Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, regia: Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, regia: Lucian Sabados, „Figaro”, după Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, regia: Dan Tudor. Vom reveni cu detalii despre ceremonia de înmormântare. Condoleanțe familiei și prietenilor, Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Teatrul Nottara.
Și Teatrul Excelsior i-a adus un omagiu, amintindu-și de blândețea și umorul fin care îl caracterizau:
„Un om cu o blândețe aparte, cu umor fin și cu o bucurie reală de a fi pe scenă. De-a lungul anilor, ne-a fost alături în spectacole care au făcut parte din istoria teatrului nostru — de la „𝗔𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻 𝘀̦𝗶 𝗹𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗰𝗮𝘁𝗮̆” și „𝗠𝗮̆𝗿𝗶𝗮-𝗦𝗮… 𝗠𝗮̆𝗴𝗮𝗿𝘂𝗹!”, până la „𝗠𝗼𝗺𝗼 𝘀𝗮𝘂 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝗵𝗼𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝘀̧𝗶 𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗹𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗲 𝗹𝗲-𝗮 𝗮𝗿𝗮̆𝘁𝗮𝘁 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘁𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹”, și „𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗕𝗼𝘆𝘀”. Pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne amintirea unui artist generos, care și-a trăit meseria cu pasiune și discreție. Și a unui om bun, care făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos.
Condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace!”, se arată în postarea de pe Facebook.
