Lumea jurnalistică din România este în doliu după dispariția Monicăi Tripon, o profesionistă desăvârșită care a marcat presa timp de peste trei decenii. Colectivul ziarului Făclia din Cluj a transmis regretul profund și aprecierea față de activitatea sa, subliniind impactul major pe care l-a avut în rândul cititorilor și colegilor.

Monica Tripon și-a început cariera în jurnalism la ziarul Adevărul din Cluj, chiar în contextul Revoluției din decembrie 1989. De-a lungul celor 34 de ani de activitate, a semnat interviuri, reportaje și anchete cu puternic ecou social, realizate atât în România, cât și în străinătate. Este recunoscută, în special, pentru pagina „religie”, o secțiune care a adus în atenția publicului articole pe teme spirituale din toate cultele religioase – un format unic în presa scrisă autohtonă.

În paralel, Monica Tripon a fost membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și autoarea volumelor Belișul de sub Ape, Săpător în piața… discordiei și Povestiri din Beliș, lucrări care reflectă atât pasiunea pentru adevăr, cât și sensibilitatea față de comunitate.

Vestea dispariției sale a stârnit un val de mesaje emoționante pe rețelele sociale. Colegi, prieteni și cititori și-au exprimat durerea și admirația.