Jurnalistul Marian Cioba, unul dintre reporterii care au contribuit la formarea presei libere după căderea comunismului, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina sa de Facebook.

„Ai plecat într-o altă galaxie de ziua ta. Drum lin între stele”.

Cu o carieră de 35 de ani în presa scrisă, Marian Cioba a fost un nume legat de două redacții importante: Libertatea și Informația Bucureștiului. Activitatea sa s-a desfășurat într-o perioadă de transformări majore pentru societatea românească, iar contribuția sa la jurnalismul post-decembrist rămâne semnificativă.

Un moment definitoriu al carierei sale este legat de Revoluția Română din 1989. În zilele tensionate din decembrie, Marian Cioba s-a aflat în mijlocul evenimentelor din București și a documentat mișcările de stradă din Capitală.

Reportajul său despre manifestațiile din centrul orașului a fost publicat la pagina 3 în primul număr al noului ziar Libertatea, apărut imediat după schimbarea de regim. Materialul a devenit un reper pentru presa aflată la început de drum într-o Românie care își redefinea libertatea de exprimare.

Într-o declarație acordată ulterior, jurnalistul rememora atmosfera dramatică din acele zile: el și alți doi colegi urmăreau desfășurarea protestelor dintr-un apartament situat deasupra restaurantului Pescarul, vizavi de Hotelul Intercontinental. De acolo au asistat la confruntări și la momentele care aveau să schimbe cursul istoriei recente.

După revenirea în redacție, situația a degenerat rapid, iar focurile de armă au început să se audă din mai multe direcții. Contextul era unul extrem de periculos, însă echipa de jurnaliști a continuat să lucreze pentru a scoate pe piață primul număr al ziarului.

„Toți trei supravegheam mișcările de stradă de deasupra restaurantului Pescarul, peste drum de Intercontinental, din apartamentul unui doctor. Am văzut cam tot ce s-a petrecut. Noul ziar a fost inițiat de 30 de oameni. După ce ne-am întors în redacție, a început să se tragă din toate direcțiile”, declara Marian Cioba.

De-a lungul carierei sale, Marian Cioba a fost implicat activ în viața redacțională, contribuind la dezvoltarea unui stil jurnalistic bazat pe observație directă, rigoare și asumarea responsabilității față de cititori.