Potrivit documentului, nivelul de securitate al jurnaliștilor a înregistrat un recul semnificativ. Actele de intimidare au devenit mai frecvente și mai variate, de la hărțuire online până la presiuni directe în exercitarea profesiei.

În 2025 au fost raportate 97 de incidente care au vizat reprezentanți ai mass-media — cel mai ridicat nivel din 2017, când a început monitorizarea acestor cazuri. Evoluția indică nu doar o creștere numerică, ci și o diversificare a formelor de presiune.

În același timp, reacția instituțiilor statului este considerată insuficientă, lipsind mecanismele rapide și eficiente de intervenție și protecție.

Pe lângă presiunile directe, jurnaliștii continuă să se confrunte cu obstacole în accesarea informațiilor de interes public.

În numeroase cazuri, autoritățile întârzie răspunsurile sau le refuză invocând protecția datelor personale, ceea ce afectează capacitatea presei de a informa corect și la timp.

De asemenea, accesul la ședințe de judecată a fost limitat în anumite situații, inclusiv în dosare de interes major, ceea ce ridică semne de întrebare privind transparența actului de justiție.

Memoriul evidențiază și problemele specifice din anumite regiuni, unde climatul pentru presă este și mai dificil.

„În UTA Găgăuzia, presa independentă a continuat să se confrunte cu presiuni și manifestări ostile din partea unor reprezentanți ai administrației locale și ai persoanelor afiliate acestora, ceea ce a menținut un climat incompatibil cu standardele libertății de exprimare. În regiunea transnistreană, activitatea jurnalistică a rămas pronunțat vulnerabilă, inclusiv pe fundalul pretinsei inițiative legislative anunțate la 31 martie 2025 de structurile de la Tiraspol privind sancționarea reporterilor care activează fără acreditare”, se puctează în Memoriu.

Aceste situații arată diferențe majore între regiunile țării și niveluri variabile de protecție a libertății presei.

Deși au existat unele progrese legislative, organizațiile semnatare subliniază că Republica Moldova nu dispune de un cadru coerent pentru presa scrisă și online.

În mod special, lipsește un mecanism eficient de combatere a proceselor de tip SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), prin care jurnaliștii sunt vizați de acțiuni în instanță menite să îi intimideze sau să le consume resursele.

Astfel de procese pot dura ani de zile și pot afecta grav activitatea redacțiilor, chiar dacă acuzațiile nu sunt confirmate ulterior.

Spațiul informațional rămâne vulnerabil în fața campaniilor coordonate de dezinformare și manipulare, în special în mediul online.

Anul 2025, marcat de alegeri, a accentuat aceste fenomene, cu efecte directe asupra încrederii publicului și asupra calității dezbaterii democratice.

Un alt punct critic este sustenabilitatea economică a mass-media. Piața publicitară locală este slab dezvoltată, ceea ce face ca multe instituții media să depindă de granturi externe pentru a funcționa.

Această dependență limitează capacitatea redacțiilor de a investi în dezvoltare și le expune unor riscuri suplimentare în perioade de instabilitate.

Organizațiile media cer autorităților să intervină urgent pentru îmbunătățirea situației.

Printre principalele recomandări se numără:

– consolidarea mecanismelor de protecție pentru jurnaliști

– adoptarea unui cadru legislativ modern și coerent pentru mass-media

– introducerea unor instrumente eficiente anti-SLAPP

– creșterea transparenței proprietății media

– sprijinirea sustenabilității economice a sectorului

Situația actuală a presei este considerată un indicator esențial al sănătății democratice. Evoluțiile recente arată că libertatea de exprimare se confruntă cu provocări serioase, iar modul în care autoritățile vor răspunde acestor probleme va influența direcția pe termen lung a Republica Moldova.