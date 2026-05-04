Începând cu 30 aprilie 2026, noile prevederi fiscale au intrat oficial în vigoare și vizează persoanele fizice rezidente care desfășoară activități independente în domeniul comerțului. Acestea sunt cunoscute, în mod obișnuit, drept comercianți independenți și reprezintă o categorie distinctă de contribuabili.

Potrivit autorităților fiscale, scopul acestor modificări este dublu: pe de o parte, crearea unei evidențe fiscale mai clare și mai bine organizate, iar pe de altă parte, întărirea protecției datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor oficiale.

Elementul central al reformei este introducerea unui număr de identificare de stat (IDNO), care va fi atribuit fiecărui comerciant independent. Acest cod unic va permite o identificare rapidă și sigură în toate bazele de date administrative, eliminând riscul de erori sau suprapuneri.

Una dintre cele mai importante facilități introduse de noile reglementări este eliminarea obligației de a depune cereri suplimentare pentru obținerea IDNO-ului.

Astfel, comercianții independenți deja înregistrați în sistem nu trebuie să facă niciun demers. Codul va fi atribuit automat, printr-un proces coordonat între Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, instituții care vor asigura schimbul și validarea datelor.

Această abordare reduce semnificativ presiunea administrativă asupra contribuabililor și evită blocajele birocratice, într-un moment în care digitalizarea serviciilor publice devine o prioritate.

Autoritățile au stabilit un calendar clar pentru implementarea acestor măsuri, astfel încât procesul să fie previzibil pentru toți cei vizați.

Comercianții independenți înregistrați până la data de 1 iulie 2026 vor fi incluși automat în Registrul de stat al unităților de drept. Ulterior, până la 10 iulie 2026, le va fi atribuit IDNO-ul, iar aceștia vor primi confirmarea oficială privind înregistrarea fiscală.

Acest termen limită este esențial, deoarece marchează momentul de tranziție către noul sistem de identificare, care va deveni obligatoriu în relația cu instituțiile statului.

După primirea IDNO-ului, comercianții independenți vor trebui să își adapteze o parte din activitatea administrativă la noul sistem. Un exemplu concret este reînregistrarea echipamentelor de casă și control, care va trebui realizată utilizând noul cod de identificare.

Deși poate părea o formalitate, această etapă este importantă pentru corelarea tuturor operațiunilor fiscale cu noua identitate digitală a contribuabilului.

În același timp, autoritățile vin și cu măsuri de simplificare: antreprenorii vor putea obține sau prelungi patentele de activitate în format online, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze fizic la instituții. Această schimbare este menită să reducă timpul pierdut și să eficientizeze relația dintre contribuabili și administrația fiscală.

Este important de precizat că noile reguli se aplică exclusiv comercianților independenți și nu afectează alte categorii de persoane care desfășoară activități economice.

Freelancerii, persoanele fizice autorizate sau alte forme de organizare care dețin deja un IDNO nu vor fi supuse unor modificări suplimentare. Pentru acestea, regimul fiscal și modul de înregistrare rămân neschimbate.

Autoritățile subliniază că reforma nu vizează schimbarea statutului juridic sau a modului de funcționare al acestor contribuabili, ci doar îmbunătățirea modului în care sunt gestionați comercianții independenți în sistem.

În ansamblu, aceste modificări reflectă o tendință mai largă de digitalizare a administrației fiscale și de creștere a controlului asupra activităților economice desfășurate de persoane fizice.

Prin introducerea IDNO-ului, autoritățile urmăresc să asigure o trasabilitate mai bună a tranzacțiilor și o corelare mai eficientă a datelor fiscale, reducând astfel riscurile de evaziune sau raportare incorectă.

În același timp, măsurile vin la pachet cu simplificări administrative, ceea ce indică o încercare de echilibru între control și facilitarea activității economice.