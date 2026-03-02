Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, Dan Simmons a decedat pe 21 februarie, în Longmont, Colorado, avându-le alături pe soția și fiica sa.

Cariera sa literară s-a întins pe parcursul a patru decenii, timp în care a publicat zeci de volume care au traversat mai multe genuri, de la science-fiction la horror și thriller politic.

Simmons a devenit cunoscut la nivel internațional odată cu publicarea romanului „Hyperion”, în 1989, volum care i-a adus prestigiosul premiu Hugo pentru cel mai bun roman și premiul Locus. Ulterior, autorul a continuat saga cu alte trei volume, formând celebrul ciclu „Hyperion Cantos”.

În necrologul său este evocată și perioada în care a fost profesor de școală primară, timp de 18 ani, în Missouri, New York și Colorado.

„În fiecare zi, după prânz, Dan le spunea elevilor săi câte un fragment zilnic dintr-o poveste epică ce începea în prima zi de şcoală”, se arată în necrologul său. „În timp ce ascultau, elevii colorau ilustraţiile desenate de el pentru ei. Când povestea se încheia, în ultima zi de şcoală, mulţi îşi amintesc că au fost copleşiţi de lacrimi. Această poveste avea să devină ‘Hyperion Cantos’ al lui Dan”, potrivit textului.

De-a lungul carierei, Dan Simmons a fost recompensat cu două trofee World Fantasy, mai multe premii Locus, premiul Shirley Jackson și numeroase distincții Bram Stoker.

Romanul său din 2007, „The Terror”, inspirat din expediția eșuată condusă de John Franklin în Arctica, a fost adaptat în 2018 într-un serial de televiziune apreciat de critici.

Printre alte titluri importante se numără „Song of Kali” (1985), horror-ul „Carrion Comfort” (1989), „Summer of Night” (1991), epopeile SF „Ilium” și „Olympos”, precum și „Drood” (2009), inspirat din ultimii ani din viața lui Charles Dickens.

În 2011, Simmons a publicat thrillerul politic „Flashback”, care a stârnit reacții critice puternice. Cartea imagina un viitor distopic în care imigrația în masă, „farsa” schimbărilor climatice și „programele socialiste de ajutoare” ar fi contribuit la declinul Statelor Unite.

Autorul a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse, declarând într-un interviu:

„Am fost numit nazist. Am fost numit rasist. Oameni care nu au nicio idee despre viaţa mea, despre ce am făcut, despre cum am lucrat pentru drepturile civile de-a lungul vieţii mele sau care a fost politica mea şi pentru ce candidaţi democraţi am scris discursuri… Ei cred că nu făceam decât să-l vizez pe Obama în carte; ei bine, pe vremuri era Reagan, iar dacă aş fi aşteptat câţiva ani, ar fi fost oricine altcineva era preşedinte”.

Născut în 1948, în Peoria, Illinois, Dan Simmons a crescut în Illinois și Indiana, înainte de a urma o carieră în învățământ, iar ulterior în literatură.

„Dan a scris întotdeauna despre ceea ce iubea”, se subliniază în necrologul său. „El a sfidat normele literare scriind în diverse genuri, trecând de la o editură importantă la alta şi sfidând presiunea de a se conforma romanelor stereotipe”, se precizează în text.

Prin opera sa vastă și influentă, Dan Simmons rămâne una dintre figurile definitorii ale literaturii speculative moderne, iar moștenirea sa literară continuă să inspire generații de cititori și scriitori.