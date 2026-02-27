Bobby J. Brown, actorul cunoscut pentru rolurile sale din „The Wire” și „Law and Order: Special Victims Unit”, a murit. S-a stins din viață la onorabila vârstă de 62 de ani. A decedat din cauza inhalării de fum.

Potrivit biroului medicului legist șef din Maryland, moartea lui este considerată un accident. Decesul a fost cauzat de „leziune termică difuză și inhalare de fum”.

„TMZ” a relatat prima dată despre deces. Conform relatărilor, Brown a murit într-un incendiu. Focul ar fi izbucnit după ce intrase într-un hambar pentru a porni un vehicul. Soția sa a suferit arsuri grave încercând să-l salveze, după cum au spus membrii familiei lor.

Agentul său, Albert Bramante, a precizat că familia cere confidențialitate în aceste momente dificile. Bramante a declarat pentru „USA TODAY” că Brown era un om foarte talentat și extrem de disciplinat. El a explicat că fostul boxer profesionist a trecut de la ring la ecran cu grație și dăruire, inspirând pe toți cei din jur, și că a fost atât un profesionist desăvârșit, cât și o persoană minunată.

Telespectatorii îl cunosc în special pe Bobby J. Brown pentru rolul unui ofițer de poliție numit tot Bobby Brown în drama HBO „The Wire”, un rol care i-a adus recunoaștere și pentru care mulți îl vor păstra în amintire. În televiziune, Brown nu era deloc un necunoscut, având apariții notabile și în alte producții, cum ar fi atunci când a interpretat personajul Crazy Dochoreman într-un episod din serialul „The Veep”.

De asemenea, el a jucat ca invitat special în mai multe seriale importante, printre care „Law & Order: SVU”, „We Own This City”, „Homicide: Life on the Street” și „The Corner”, contribuind prin prezența sa puternică și autentică la succesul acestor producții.

Pe marele ecran, Brown a avut o serie de roluri cinematografice care au arătat versatilitatea sa ca actor. Printre acestea se numără misterul horror „From Within” din 2008, romanul polițist „Love the Hard Way” din 2001 și comedia romantică „My One and Only” din 2009, filme care i-au permis să exploreze diferite genuri și să aducă personaje memorabile publicului.

Pe lângă activitatea sa în actorie, Brown a fost implicat și în regia de documentare, abordând subiecte diverse și captivante. El a realizat filme care se concentrau pe teme precum câinii pitbull și grupul muzical Parliament-Funkadelic din anii 1960, demonstrând astfel că talentul său nu se limita doar la interpretarea de personaje, ci se extindea și la crearea de povești vizuale relevante și interesante pentru public.