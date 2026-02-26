Anca Pandea a trecut la cele veșnice în data de 24 februarie 2026. Născută la 11 iunie 1956, ea a fost nu doar jurnalist, ci și istoric cu un talent pedagogic remarcabil, documentarist atent și redactor-șef apreciat pentru fermitatea și corectitudinea sa.

Cei care au cunoscut-o au descris-o drept un profesionist desăvârșit, dedicat meseriei, dar și un sprijin permanent pentru familie și colaboratori, fiind persoana la care apelau la orice oră, convinși că nu își găsea liniștea până nu rezolva orice problemă.

Trupul neînsuflețit este depus la capela Cimitirul Ghencea I Militar, situată pe Bulevardul Ghencea nr. 22. Înmormântarea va avea loc vineri, 27 februarie, la ora 13, în același cimitir.

„Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026. Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva. Pentru cei care voi să îi aducă un ultim omagiu, sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar din Blvd. Ghencea nr. 22. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13”, este scris pe pagina de Facebook a regretatei jurnaliste.

De-a lungul carierei sale, Anca Pandea a ocupat funcția de redactor-șef al Departamentului Documentare și Arhivă din cadrul Agerpres. Activitatea sa a fost marcată de devotament față de profesie și de implicarea totală în salvarea și valorificarea documentelor de arhivă.

Printre cei care au transmis mesaje de regret se numără și politicianul Andrei Tinu, care a amintit că a avut onoarea și bucuria de a o cunoaște și de a beneficia de sfaturile sale. Acesta a subliniat că plecarea sa reprezintă o pierdere prematură și a evidențiat modul prietenos în care l-a îndrumat în descoperirea arhivelor, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul oferit.

„S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă al #Agerpres, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat intru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris Andrei Tinu pe Facebook.

Moartea Ancăi Pandea lasă un gol în presa românească și în rândul celor care au cunoscut-o atât ca profesionist dedicat, cât și ca om profund atașat de familie și de misiunea sa în domeniul documentării și arhivării.