A murit un actor celebru din serialul Twin Peaks. Avea doar 44 de ani: O pierdere ce va fi resimțită de foarte mulți oameni

Lumea cinematografiei este marcată de moartea actorului galez Owain Rhys Davies, decedat la vârsta de 44 de ani. Vestea a generat reacții și mesaje de condoleanțe din partea celor care i-au urmărit activitatea. Artistul era cunoscut publicului internațional pentru aparițiile din „Twin Peaks: The Return” și producția Disney „Alice Through the Looking Glass”.

Fratele său, Rhodri Davies, a transmis că decesul a fost unul neașteptat și a folosit termenul de „moarte subită”, menționând că situația „este în curs de investigare”. El a precizat că există „întrebări fără răspuns cu privire la circumstanțele morții sale”.

Owain Rhys Davies a activat atât în producții britanice, inclusiv S4C, cât și în seriale și proiecte americane. În „Twin Peaks: The Return”, actorul a interpretat rolul agentului Wilson.

De-a lungul carierei, Owain Rhys Davies a acumulat roluri în producții de teatru și musicaluri montate pe scene importante. A jucat în spectacole precum „Mamma Mia!”, „The Wizard of Oz”, „By Jeeves” și „A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”.

Activitatea sa scenică a inclus apariții la Royal National Theatre, unde a participat la producții premiate. Parcursul său artistic a combinat roluri din teatru cu apariții în televiziune și film.

Fratele actorului, Rhodri Davies, a anunțat public decesul pe Facebook, printr-un mesaj în care a scris: „Cu profundă tristețe, eu și tatăl meu vă împărtășim vestea că fratele meu, Owain, a decedat. Această veste va fi un mare șoc pentru mulți. Deși există încă întrebări fără răspuns cu privire la circumstanțele morții sale, înțelegem în acest moment că Owain a decedat brusc, natural și în pace”.

Familia a transmis, de asemenea, o declarație în care a subliniat legăturile personale ale actorului.

„Owain a fost suficient de norocos să aibă mai mult de o familie. Pe lângă cea biologică, a construit legături extraordinare, asemănătoare cu cele de familie, cu mulți dintre cei mai apropiați prieteni, colegi și persoane dragi. Sunt incredibil de mândru că, deși a fost fratele meu, a fost și frate pentru atât de mulți alții. Știm că această pierdere va fi resimțită de foarte mulți oameni și ne consolează faptul că știm cât de iubit a fost”, a fost transmis prin Wales Online. În același mesaj, familia a adăugat: „Vom încerca să împărtășim mai multe informații la momentul potrivit, pe măsură ce aflăm mai multe și începem să facem aranjamente. Între timp, vă rugăm să păstrați intimitatea în timp ce ne confruntăm cu această pierdere devastatoare și ne sprijinim reciproc în zilele următoare”.

Mesajul s-a încheiat cu mulțumiri adresate celor care au transmis gânduri și mesaje, semnat de Rhodri și Conway.