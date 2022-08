Robert LuPone, un veteran al televiziunii care a jucat în serialul „The Sopranos” și în numeroase spectacole de pe Broadway, a murit după o luptă cu cancerul pancreatic. LuPone, fratele celebrei actrițe de pe Broadway, Patti LuPone, avea 76 de ani.

Cine a fost Robert LuPone

Născut în Brooklyn, LuPone a absolvit Școala Julliard în 1968 cu o diplomă în dans. În același an, și-a făcut debutul pe Broadway în piesa „Sweet Potato” de Noel Coward. De-a lungul carierei sale, LuPone a apărut în mai multe spectacole de pe Broadway, inclusiv în producția originală „A Chorus Line”, pentru care a obținut o nominalizare la Premiul Tony.

Printre alte spectacole pe Broadway în care a apărut se numără „Minnie’s Boys”, „The Rothschilds”, „The Magic Show”, „A View from the Bridge”, „True West” și „A Thousand Clowns”.

În ceea ce privește televiziunea, LuPone a apărut în mai multe telenovele, printre care „Guiding Light” și „All My Children”, aceasta din urmă aducându-i o nominalizare la Daytime Emmy. În serialul „The Sopranos”, LuPone a apărut în rolul vecinului și medicului lui Tony Soprano, Dr. Bruce „Cooze” Cusamano.

LuPone a contribuit, de asemenea, la formarea „Manhattan Class Company”, cunoscută astăzi sub numele de MCC Theater. MCC este cunoscut pentru că produce piese de teatru și musicaluri și a fost responsabilă pentru aducerea pe Broadway a unor spectacole precum „Hand to God” și „Wit”, câștigătoare a Premiului Pultizer.

De asemenea, LuPone a fost co-director artistic al MCC timp de aproape 40 de ani. În plus, el a fost director al programului de teatru MFA al New School for Drama în perioada 2005-2011, dar a fost și președinte al Consiliului de administrație al A.R.T./ New York.

Actorul era căsătorit și avea un fiu. De asemenea, el avea o soră și un frate.

Un ultim omagiu din partea comunității teatrale

Ca urmare a trecerii sale în neființă, mulți din comunitatea teatrală i-au adus un ultim omagiu. MCC a publicat o declarație lungă, numindu-l pe LuPone „o forță” și un „profund înțelept”. În declarație se mai spune că actorul a oferit o perspectivă care „a animat fiecare decizie pe care am luat-o vreodată”.

„Pentru mulți dintre noi a creat un sentiment de comunitate pe care nu îl găsisem încă în New York și pe care îl prețuim de atunci.”

Actorul de pe Broadway Donna Murphy a scris: „Un om și o forță artistică incredibilă. Fie ca tu să te odihnești în pace #BobLupone. Mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit. Cele mai profunde condoleanțe întregii tale familii și celor dragi.”

„Vești sfâșietoare despre Bob LuPone. Am lucrat împreună pentru MCC din 2015 și, deși drumurile și departamentele noastre se intersectau doar din când în când, el a fost întotdeauna o prezență caldă și revigorantă. Un gigant al teatrului american”, a scris Andrew Clark.