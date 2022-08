Brown a ajuns cunoscut datorită filmului realizat de Ken Loach în 1969 „Kes”, bazat pe romanul lui Barry Hines şi a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi actori de comedie ai generaţiei sale.

Actorul mai jucat în serialele de comedie „The Comedians” şi „The Wheeltappers And Shunters Social Club”.

Managerul actorului a anunțat tragica noutate

„Cu inima îndurerată vă anunţ vestea că actorul şi comicul extrem de talentat Duggie Brown a murit în această dimineaţă având-o alături de el pe soţia sa, Jackie”, a scris managerul artistului, Lee Morgan.

„Ce onoare a fost să lucrez cu Duggie. Un artist înnăscut, care şi-a iubit profesia. RIP Duggie Brown. Te iubim şi te salutăm”, a adăugat acesta.

Actorul a avut o carieră impresionantă în lumea filmului

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, Brown a fost un aliat al comediei, documentarelor şi dramelor, făcând parte din distribuţia unor pelicule precum „All Creatures Great And Small”, „Heartbeat”, „Hotel Babylon”, „EastEnders”, „Holby City” şi „My Brother’s Keeper”. La aflarea veştii, actorul Neil Hurst a spus că este o „veste tristă”.

„Extrem de trist să aud că prietenul meu Duggie Brown a murit”, a scris el pe Twitter. „Una dintre primele mele colaborări în televiziune a fost alături de Duggie, în 1997 şi am fost norocos să apar în atât de multe emisiuni alături de el de atunci. Fără îndoială, unul dintre cei mai amabili şi amuzanţi oameni din acest domeniu”., a adăugat Neil Hurst.

Brown a apărut în filmul lui Jack Rosenthal „Another Sunday and Sweet FA” care a făcut parte din serialul „Sunday Night Theatre de la Granada Television”. A apărut și în filmul „For the Love of Ada”, spin-off-ul pe marele ecran al serialului de televiziune cu același nume. El a lucrat alături de sora sa, Perrie, în drama lui Colin Welland, „Leeds United”, în serialul BBC Play For Today. Apoi a jucat în filmul „Charlie and the Chocolate Factory” în calitate de reporter străin.

Actorul a decedat la 9 zile după ce a făcut 82 de ani

Duggie a fost fratele actriței și cântăreței Lynne Perrie. Acesta s-a născut la Rotherham pe 7 august 1940 și a decedat la 9 zile după ce a împlinit 82 de ani.